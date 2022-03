Na een onverwacht stroef begin van de Russische invasie van Oekraïne gaat het Kremlin over op zwaardere tactieken. De vooruitzichten voor Oekraïne en zijn burgers zijn grimmig. Rusland raakt steeds verder geïsoleerd en westerse sancties beginnen te bijten. Een overzicht van de ontwikkelingen die NU.nl ook komende dagen nauwlettend in de gaten zal houden.

1. Het strijdgeweld in Oekraïne wordt heviger en dodelijker

Na een zwalkende eerste week lijkt het Kremlin over te gaan op traditionelere Russische oorlogstactieken. Het Russische leger heeft een duidelijke focus op artillerie en die wordt in stelling gebracht rond verschillende belangrijke Oekraïense steden. Charkov en Mariupol worden al zwaar beschoten, waarbij woonwijken niet worden ontzien. De Russen zetten daarbij zwaardere wapens in dan voorheen.

Een enorme colonne van 64 kilometer aan pantservoertuigen, artillerie (kanonnen, raketten) en grondtroepen trekt langzaam, maar gestaag op richting Kiev. Deskundigen nemen aan dat colonne zich op korte termijn zal splitsen en de Russen de hoofdstad zullen omsingelen en beschieten, totdat de Oekraïense regering zich overgeeft of de verdedigers murw genoeg zijn gebeukt om de stad met grondgroepen in te nemen.

Sommige commentatoren vrezen een herhaling van de Russische bombardementen op de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny in de jaren negentig. Op het hoogtepunt van het beleg van Sarajevo, tijdens de oorlog in Bosnië, kreeg die stad 3.500 artilleriegranaten per week te verwerken. In Grozny waren dat er vierduizend per uur. Er bleef weinig van de stad over.

Het Oekraïense verzet tegen de invasie is fel, feller dan het Kremlin had verwacht. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is uitgegroeid tot een krachtig symbool van verzet. Maar de Russen hebben nog steeds een enorm militair overwicht op de Oekraïners en lijken zich, ondanks de blunders van de eerste week, een wisseling van de strategie te kunnen veroorloven.

Door de vele ontwikkelingen en de brede beschikbaarheid van berichten en beelden uit Oekraïne is het soms lastig te onthouden dat de invasie pas een week onderweg is en zich nog in de openingsfase bevindt, waarschuwen deskundigen.

Volgens de VN zijn in de eerste week na de invasie meer dan 800.000 Oekraïners op de vlucht geslagen, van wie zo'n 500.000 een ander land hebben bereikt. De VN schat dat de vluchtelingenstroom in de komende weken en maanden kan aanzwellen tot vier miljoen mensen.

29 Enorme explosie verlicht hemel boven Charkov

2. Internationale sancties beginnen te bijten voor Rusland

Het Kremlin heeft de westerse eensgezindheid en bereidheid om harde maatregelen te nemen onderschat. De waarde van de roebel heeft een duikvlucht ingezet, wat betekent dat de inflatie stijgt en de Russische economie richting een recessie holt.

Sancties, zoals Russische banken uitsluiten van het internationale betalingssysteem Swift, zijn al pijnlijk, maar het bevriezen van de tegoeden van de Russische centrale bank in het buitenland is ongeëvenaard in schaal en impact. Dat geld is de oorlogskas van het Kremlin.

Niet alleen westerse overheden sluiten zich aan bij de sancties tegen Rusland. Oliebedrijven Shell en BP trekken zich terug uit het land en Apple heeft de verkoop van zijn producten stopgezet.

Rusland rekent op ruggensteun van China, waarmee het in recente jaren de banden heeft aangehaald. Maar de wereldwijde schokgolven die de Russische invasie oplevert, worden in Peking niet met genoegen ontvangen. In een stabiele wereld ligt China al op koers om deze eeuw uit te groeien tot het machtigste land, dus het waardeert stabiliteit boven alles. Dat het Westen erin slaagt Rusland tamelijk eensgezind af te straffen, is bovendien een onplezierige verrassing voor de Chinezen.

Of economische pijn Poetin van zijn gekozen koers kan laten afwijken, is zeer de vraag. Hij staat bekend als een leider die niet inbindt bij tegenslagen, maar de druk dan juist opvoert.

"Hij is zo overtuigd van zijn eigen gelijk dat hij dit als een noodzakelijk kwaad ziet. Hij laat nog liever de economie van zijn land kapotmaken dan dat hij Oekraïne niet kan innemen", zei sanctieonderzoeker Heleen over de Linden daarover tegen NU.nl.

3. Het Westen is niet alleen qua sancties eensgezinder dan het Kremlin had aangenomen

Poetins acties lijken de NAVO eerder te hebben versterkt dan verzwakt: in landen als Zweden en Finland wordt nu serieus over de voordelen van een lidmaatschap gedacht.

Ook de EU lijkt een oppepper te krijgen. Brussel stuurt voor het eerst uit eigen naam militaire hulp naar een land dat geen lid is. En gesprekken over een Europees leger, jarenlang een absolute non-starter, zijn opeens relevanter dan ooit. EU-leiders die Poetin eerder een warm hart toedroegen, zoals de Hongaarse premier Viktor Orbán, nemen meer afstand van Rusland.

Als grote klapper nam Duitsland het historische besluit om te gaan voldoen aan de NAVO-norm. Het land kondigde aan voortaan meer dan 2 procent van het bruto nationaal product (bbp) te zullen investeren in defensie, iets waar de VS al meer dan een decennium tevergeefs om vroeg.

4. De Koude Oorlog is (nu echt) terug van weggeweest en daarmee ook het risico dat de oorlog verder uit de hand loopt

Deze verklaring werd in de afgelopen jaren al vele malen gehoord, maar na de Russische invasie van Oekraïne en Poetins nucleaire dreigementen mag die van veel deskundigen echt van stal worden gehaald.

De NAVO en Rusland zitten geen van beide te wachten op een oorlog met elkaar, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Een relatief bescheiden incident kan leiden tot vallende dominostenen waar niemand veel controle meer over heeft.

Het bondgenootschap voert zijn militaire aanwezigheid in Oost-Europa op, waarmee NAVO-troepen en Russische troepen straks op heel korte afstand van elkaar opereren. Bedenk dat een straaljager in een vloek en een zucht over Oost-Europa vliegt. Dat maakt de foutmarges klein. En als één land van de NAVO wordt aangevallen, schiet de rest ter verdediging: de hoeksteen van de verdragsorganisatie.

5. Veel Russen steunen de invasie van Oekraïne niet, maar een revolutie in Moskou lijkt onwaarschijnlijk

Duizenden demonstranten gingen in verschillende Russische steden de straat op en leden van de culturele elite spraken zich openlijk uit tegen de oorlog. Dat is een schril contrast met de inlijving van de Krim, die in 2014 met veel gejubel werd ontvangen.

Tegelijkertijd lijkt een brede volksrevolutie tegen Poetin - zoals die in Oekraïne in 2014 - geen waarschijnlijk scenario. Demonstranten worden massaal opgepakt, onafhankelijke media wordt de mond gesnoerd en de politieke oppositie is uit elkaar gespeeld. De nooit aflatende stroom van propaganda vanuit het Kremlin wordt nog steeds geloofd door veel Russen.

Kenners zeggen dat een poging om Poetin uit het zadel te lichten van de kring van steenrijke oligarchen om hem heen moet komen om een kans van slagen te hebben. De Russische president omringt zich echter vooral met adviseurs die zijn wereldbeeld delen, dus deskundigen kunnen niet meteen iemand aanwijzen die daar het voortouw in zou kunnen nemen. Poetin heeft zich diep ingegraven.

Als het leven van gewone Russen door de oorlog zo zwaar wordt dat ze wel massaal de straat opgaan (ondanks de brute repressie dan die te verwachten is), dan zou dat een ambitieuze oligarch in theorie alsnog op ideeën kunnen brengen. Maar op dit moment is daar weinig hoop op.