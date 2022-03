Het offensief van Rusland concentreert zich woensdag rondom Kiev, Charkov, Mariupol en Cherson. De twee laatstgenoemde havensteden zijn omsingeld en dreigen door de Russen te worden ingenomen, terwijl de grote steden in het noorden en oosten van het land veel raketinslagen te verduren krijgen. Alle steden laten in verklaringen weten de strijd niet op te geven.

Over de situatie in Cherson komen tegenstrijdige berichten naar buiten. Zo claimen de Russen dat de stad al is ingenomen, maar houdt de plaatselijke gouverneur vast aan een omsingeling. De Oekraïense vlag zou dan ook nog wapperen boven het regionale overheidsgebouw.

Oekraïense overheidsfunctionarissen meldden eerder aan BBC News dat het inderdaad erop leek dat de stad ten prooi was gevallen aan de Russen, maar kwamen later op die verklaringen terug.

Cherson ligt ten noordwesten van de Krim aan de Zwarte Zee. Er wonen zo'n 300.000 mensen. Burgemeester Igor Kolykhayev waarschuwde in de nacht van dinsdag op woensdag voor een groot dodental. Bij gevechten om de stad zouden in de afgelopen dagen vele doden zijn gevallen, zowel soldaten als burgers.

Ook in de zuidelijke havenstad Mariupol lijken Russische troepen dicht bij een succes. De stad - met zo'n half miljoen inwoners de tiende grootste stad van Oekraïne - is volledig omsingeld.

Uit een verklaring van de lokale gemeenteraad blijkt dat Oekraïense strijdkrachten op alle fronten met de Russen in gevecht zijn. Daardoor is de stad nog niet veroverd. De gemeenteraad claimt ook dat de Russen nog altijd burgerdoelen bestoken met raketten en artilleriegeschut. Het Kremlin ontkent steevast dat dit het geval is.

Zo'n 400 kilometer ten noorden van Mariupol lijken op dit moment de zwaarste bombardementen plaats te vinden, in Charkov. In het centrum van de stad vonden meerdere raketaanvallen plaats met naar verluidt enkele tientallen doden en meer dan honderd gewonden tot gevolg. Het stadhuis en woonwijken zouden onder vuur genomen worden.

In de stad wordt ook gevochten tegen parachutisten die in de vroege ochtend zijn geland. Slachtoffersaantallen als gevolg van die aanval ontbreken nog. Burgemeester Ihor Terekhov weigert zich over te geven. Het verlies van Charkov - met 1,4 miljoen inwoners de tweede grootste stad van Oekraïne - zou een grote klap zijn voor het verzet.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de bombardementen aangemerkt als oorlogsmisdaden. Hij sprak van "Russisch terrorisme". Premier Mark Rutte had woensdag overleg met zijn Oekraïense ambtgenoot over het verzamelen van bewijs en maakte 1 miljoen euro vrij om te helpen. Eerder liet minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken al weten dat Nederland Oekraïne ging helpen met het onderzoek naar oorlogsmisdaden.

BBC News sprak met inwoners van Charkov. "We leven in de hel. Gebieden met tienduizenden burgers worden gebombardeerd. Er zijn veel gewonden", citeert de omroep.

De situatie in Oekraïne per woensdag 2 maart. De rode vlakken geven aan in welke gebieden de Russen oprukken. De situatie in Oekraïne per woensdag 2 maart. De rode vlakken geven aan in welke gebieden de Russen oprukken. Foto: Localfocus/ANP

Ook in Kiev ging woensdag het luchtalarm opnieuw af, maar autoriteiten maken zich meer zorgen over een enorm militair konvooi dat richting de stad beweegt. Burgemeester Vitali Klitschko ziet de 60 kilometer lange lijn troepen - met tanks, vrachtwagens en artillerie - steeds dichterbij komen. "We zijn aan het voorbereiden en zullen Kiev verdedigen!", deelde de burgemeester online. "Kiev staat overeind en blijft overeind."

Uit satellietbeelden bleek dinsdag dat het konvooi zo'n 20 kilometer van de hoofdstad verwijderd was, maar de vaart leek eruit te zijn. Het konvooi staat lange periodes stil om vervolgens kort in beweging te komen, omdat het zou kampen met brandstof- en voedseltekort.

Boven Kiev wordt ook door de luchtmachten van beide landen gevochten. Woensdag zouden twee Russische en één Oekraïense straaljagers zijn vernietigd, claimen de Oekraïners. Die bewering is nog niet door onafhankelijke partijen bevestigd.

Het Kremlin claimt ondertussen de vredesonderhandelingen woensdag te willen hervatten. Of dat gebeurt, is nog niet zeker: Zelensky heeft immers meermaals gezegd dat hij pas om de tafel wil als de bombardementen stoppen, en de raketaanvallen lijken de afgelopen dagen alleen maar zwaarder te zijn geworden.

Wat dat betreft helpen signalen uit plaatsen zoals Konotop ook niet. De lokale burgemeester zou daar een ultimatum zijn gegeven. Als hij zich niet overgeeft, opent het Russische leger het vuur op de stad in Noordoost-Oekraïne met zo'n 86.000 inwoners.