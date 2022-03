Het is bijna een week na de Russische inval in Oekraïne niet duidelijk hoeveel oorlogsslachtoffers er zijn gevallen. Claims vanuit zowel Kiev als Moskou zijn voor onafhankelijke partijen nauwelijks te bevestigen. Zelfs postuum geëerde 'helden' blijken soms nog in leven. Kan een derde partij ooit een betrouwbaar overzicht melden? We vroegen het aan de Verenigde Naties, het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen en Amnesty International.

Het snel verifiëren van alle claims is schier onmogelijk, erkennen alle partijen direct. "Zeker in tijden van oorlog moeten onze teams rekening houden met hun eigen veiligheid", legt VN-woordvoerder Laura Gelbert Delgado uit namens VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet.

"Het zal nog jaren duren voordat een totaalbeeld beschikbaar is", valt Yara Boff Tonella namens Amnesty haar bij. En zelfs dan zal er volgens haar nog met marges worden gewerkt. "Het aantal slachtoffers wordt vaak nog jaren ruim onderschat", voegt Gelbert Delgado toe.

“Er is een informatieoorlog aan de gang. Je moet informatie niet klakkeloos overnemen, maar combineren” Amnesty-woordvoerder Yara Boff Tonella

Volg geen claims van strijdende partijen, maar eigen opgebouwd netwerk

In de tussentijd proberen de organisaties wél een zo betrouwbaar mogelijk beeld te schetsen van de al bekende (burger)slachtoffers, om de reeds gevallen slachtoffers niet te negeren. Claims vanuit zowel Kiev als Moskou worden in de gaten gehouden, maar niet klakkeloos overgenomen: eigen opgebouwde netwerken zijn voor Artsen zonder Grenzen, Amnesty en de Verenigde Naties veruit het belangrijkste middel.

"In veel landen werken wij al jaren samen met onafhankelijke, lokale hulpverleners", legt Amnesty-woordvoerder Tonella uit. "Zij werken weer met anderen samen en kunnen bijvoorbeeld bij ziekenhuisdata. Alle data die van één bron vernomen worden, checken we bij andere bronnen. Dat kost tijd. In gebieden waar vrijwel geen burgers meer zijn is het verifiëren lastiger."

Artsen zonder Grenzen laat überhaupt alle claims volledig aan zich voorbijgaan, vertelt woordvoerder Mirja van Baggem. "We kijken alleen naar het aantal burgerslachtoffers dat binnenkomt in onze faciliteiten en rapporteren alleen op wat we zien met onze teams."

Zo gaan de organisaties te werk Via eigen teams en reeds opgebouwde netwerken van lokale hulpverleners en burgers

Informatie van één bron wordt gedubbel- en driedubbelcheckt bij andere bronnen. Claims van strijdende partijen worden nagelopen.

Open source-materiaal - zoals foto's, video's en satellietbeelden - wordt onder de loep genomen

Waar mogelijk: militaire-, politie- en ziekenhuisdata bekijken en bevestigen

Slachtoffers en nabestaanden zelf interviewen

De Verenigde Naties werken in Oekraïne - ook in de separatistische regio's - met zeven grote netwerken. Informatie komt dan ook vanuit allerlei bronnen binnen, legt Gelbert Delgado uit. "We interviewen gewonden en nabestaanden, analyseren politie-, militaire- en ziekenhuisdata en maken gebruik van open-source informatie", oftewel materiaal dat voor alle belangstellenden beschikbaar is. "Denk hierbij bijvoorbeeld aan satellietbeelden", voegt Tonella toe.

Het Rode Kruis zegt als enige volledig afhankelijk te zijn van andere onafhankelijke partijen, zoals de drie bovengenoemde organisaties. "Het Rode Kruis heeft besloten om zelf helemaal geen slachtoffers te tellen", aldus woordvoerder Naomi Nolte. "Wij houden cijfers van andere, onafhankelijke partijen bij. Het gaat ons vooral om de acute hulp die nodig is."

'Veel moeite om onderscheid te maken tussen oorlogslachtoffers en overige slachtoffers'

De constante stroom van misinformatie en propaganda bemoeilijkt het proces om een betrouwbaar beeld te schetsen, vervolgt VN-woordvoerder Gelbert Delgado. Het logische gevolg is dat slachtoffersaantallen vaak later worden bijgewerkt als nieuwe informatie beschikbaar is.

Ook moet telkens duidelijk worden of het gaat om een burger- of oorlogsslachtoffer. "Het identificeren of een inwoner zomaar is doodgeschoten, of dat diegene deelnam aan een conflict, wordt bij elk nieuw stukje informatie onderzocht", aldus Gelbert Delgado. "De betrouwbaarheid van geraadpleegde bronnen speelt hierbij een grote rol."

Oekraïne en Rusland melden tot dusver duizenden oorlogsslachtoffers. Volgens de Verenigde Naties zijn er sinds de start van de invasie 136 burgers door oorlogsgeweld om het leven gekomen, onder wie 13 kinderen. Ruim 400 inwoners raakten gewond, onder wie 26 kinderen. Het merendeel van de slachtoffers werd veroorzaakt door artilleriebeschietingen en raketaanvallen. "Dit zijn de aantallen die we driedubbel konden checken. Het werkelijke aantal slachtoffers is waarschijnlijk al vele malen hoger."