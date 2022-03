De atoomwaakhond van de Verenigde Naties komt woensdag bijeen om te praten over de veiligheid van kerncentrales en de opslag van kernafval in Oekraïne. In de grote, oostelijk gelegen stad Charkov zijn in de nacht van dinsdag op woensdag parachutisten geland, terwijl in het noordwesten van het land opnieuw burgerslachtoffers vielen door een kruisraket.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij zetten daarom de recentste gebeurtenissen meerdere keren per dag voor je op een rij. Abonneer je op de tag 'Oekraïne-update' om een melding te krijgen wanneer we weer zo'n overzicht plaatsen.



Volg dit onderwerp Volgen Wil je een paar keer per dag een update van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), de atoomwaakhond van de Verenigde Naties, houdt woensdag een spoedberaad over Oekraïne. De veiligheid van kerncentrales en de opslag van kernafval in het land staan daarbij centraal.

Het IAEA is erg bezorgd over het terrein van de in 1986 ontplofte reactor in Tsjernobyl. De in een sarcofaag ingepakte ruïnes vielen donderdag in handen van Russische troepen. Zondag zouden raketten nog een andere opslag van kernafval hebben geraakt, maar bij de raketaanval ontstond gelukkig geen schade aan het gebouw.

Deskundigen maken zich ook zorgen om het onderhoud van de kerncentrale. De Russen zijn daar nu verantwoordelijk voor. Sinds het begin van de invasie is er meer nucleaire straling gemeten, maar er is geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt het VN-agentschap. "Essentiële werkzaamheden" door andere partijen zouden wél doorgang kunnen vinden.

Er is meer nucleaire straling gemeten bij kerncentrale Tsjernobyl nadat de Russische invasie begon. Er is meer nucleaire straling gemeten bij kerncentrale Tsjernobyl nadat de Russische invasie begon. Foto: Getty Images

Biden heeft in de State of the Union uitgebreid stilgestaan bij de Russische invasie van Oekraïne. "Zes dagen geleden probeerde Poetin de grondvesten van de vrije wereld te doen schudden, in de overtuiging dat hij de wereld kon laten buigen voor zijn dreigementen", zei Biden. "Maar hij heeft zich ernstig misrekend. Hij dacht dat hij Oekraïne kon binnenvallen en dat de wereld zou omvallen. In plaats daarvan stuitte hij op een muur van kracht die hij nooit had verwacht of zich had kunnen voorstellen. Hij ontmoette het Oekraïense volk."

"De Oekraïners vechten terug met pure moed", zei Biden in de voor de Amerikanen belangrijkste politieke toespraak van het jaar. "Maar de komende dagen, weken en maanden zullen zwaar voor hen zijn." Daarmee bevestigt hij wat hoge defensieambtenaren gisteravond al aan parlementariërs vertelden: het ergste voor de Oekraïners moet waarschijnlijk nog komen.

Biden kondigde ook aan het luchtruim per direct te sluiten voor Russische vliegtuigen. De Amerikaanse president belde ook met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky over de Russische invasie.

Zelensky verblijft volgens CNN nog altijd in Kiev. Hij verandert regelmatig van locatie, wordt zeer streng beveiligd en staat via een satelliettelefoon in contact met Biden. Ook de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba heeft een satelliettelefoon van de Amerikanen gekregen. Beiden zouden veel moeite hebben gehad de telefoon te gebruiken, omdat de instructies in het Engels waren.

In een woonwijk in de noordwestelijke stad Zhytomyr zijn burgerslachtoffers gevallen na een Russische luchtaanval. Er is een kruisraket afgevuurd op een flatgebouw in de buurt van een ziekenhuis. Daarbij zijn tot dusver bekend vier doden en drie gewonden gevallen.



De Russische kruisraket had een nabijgelegen luchtmachtbasis moeten treffen, om precies te zijn de 95e brigade van Zhytomyr, meldt adviseur Anton Herashchenko van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken op Telegram.

36 Russische raketaanval op de Oekraïense stad Zhytomyr

In de Oost-Oekraïense stad Charkov landden vannacht Russische parachutisten, meldt het Oekraïense leger. Daarop zouden direct hevige gevechten zijn uitgebroken. Volgens het Oekraïense leger zouden de parachutisten een ziekenhuis hebben aangevallen, maar die claim is niet door derde partijen geverifieerd.

Charkov telt 1,4 miljoen inwoners en is de tweede grootste stad van Oekraïne. In de afgelopen twee dagen kwamen naar schatting zeker dertig burgers om het leven door raketten, artillerievuur en luchtaanvallen. Er worden nog steeds mensen levend onder het puin van raketinslagen gevonden.

Het weerhoudt Nederlanders er niet van om als vrijwilliger mee te vechten tegen de Russen, zo zegt honorair consul Karel Burger Dirven van de Oekraïense ambassade in Den Haag in Nieuwsuur. Zo'n tweehonderd vrijwilligers zouden zich hebben aangemeld om te helpen in de strijd tegen Rusland. "We krijgen e-mail na e-mail binnen. Nederlanders voelen zich verbonden en dat is hartverwarmend."

Rusland krijgt ook dagelijks nog nieuwe economische tegenslagen te verwerken. Zo maakte olie-en gasbedrijf ExxonMobil bekend alle werkzaamheden in Rusland te beëindigen. Dat was de laatste grote westerse energiemaatschappij die het olierijke land verlaat sinds de start van de invasie. Eerder lieten het Britse BP PLC, Shell en het Noorse Equinor ASA (EQNR.OL) al weten dat zij hun activiteiten in Rusland staken.

Ook maakte Boeing bekend het onderhoud van alle Russische luchtvaartmaatschappijen op te schorten. "We schorten ook de levering van onderdelen, onderhoud en technische ondersteuning voor Russische luchtvaartmaatschappijen op. Terwijl het conflict (in Oekraïne) voortduurt, zijn onze teams gefocust op het waarborgen van de veiligheid van onze teamleden in de regio", aldus een woordvoerder.