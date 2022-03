De Amerikaanse regering gaat Russische vluchten door het Amerikaanse luchtruim verbieden, zoals eerder de Europese Unie en Canada deden na de Russische invasie in buurland Oekraïne.

"Ik kondig aan dat we samen met onze bondgenoten het Amerikaanse luchtruim zullen sluiten voor alle Russische vluchten, waardoor Rusland nog meer geïsoleerd raakt en hun economie nog meer onder druk komt te staan", zei Biden dinsdagavond (lokale tijd) in zijn jaarlijkse State of the Union-toespraak.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je een paar keer per dag een update van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

De maatregel treedt woensdag aan het eind van de dag in werking. Dan worden de activiteiten opgeschort van alle vliegtuigen die eigendom zijn van, gecertificeerd zijn voor, geëxploiteerd worden door, geregistreerd zijn bij, gecharterd of geleased worden door, voor of ten gunste van een persoon die een Russisch staatsburger is.

Het gaat om passagiers- en vrachtvluchten, en zowel lijn- als chartervluchten "waardoor het luchtruim van de VS feitelijk wordt afgesloten voor alle Russische commerciële luchtvaartmaatschappijen en andere Russische burgerluchtvaartuigen," aldus het ministerie van Vervoer.