Bij een luchtaanval op een televisietoren in Kiev zijn dinsdag meerdere doden gevallen. De Oekraïense president Volodomyr Zelensky heeft laten weten dat hij pas verder wil onderhandelen met Rusland als de bombardementen stoppen.

Een grote luchtaanval op een televisietoren in Kiev heeft dinsdag zeker vijf levens geëist. Door het bombardement lagen landelijke radio- en televisiezenders er even uit.

Rusland had er dinsdag al voor gewaarschuwd dat het locaties van de Oekraïense veiligheidsdienst in de hoofdstad wilde aanvallen. De televisietoren staat naast een herdenkingsmonument voor slachtoffers van de Holocaust. Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een "barbaarse actie".

Ook nu gaan de bombardementen nog door. De op een na grootste stad Charkov werd dinsdag opnieuw zwaar getroffen. Een duidelijk beeld van de schade en eventuele slachtoffers is er nu nog niet.

39 Uitzendingen Oekraïne plat na aanval op zendmast Kiev

Zelensky weigert met Rusland te praten zolang de bombardementen op Oekraïens grondgebied door blijven gaan. Rusland zei juist dat de onderhandelingen tussen beide landen woensdag weer verder zouden gaan. Rusland en Oekraïne zaten maandag al om de tafel om te praten over vrede in het gebied, maar die gesprekken liepen nog op niets uit.

In de EU werd dinsdagmiddag opnieuw fel gesproken over de aanval door Rusland. De leden van het Europees Parlement willen hardere sancties die Rusland strategisch verder moeten verzwakken. Ook spraken de EU-leiders over het eventueel toelaten van Oekraïne als kandidaat-lidstaat, maar daar zijn nog geen concrete besluiten over genomen. Zelensky diende maandag zo'n verzoek in bij de EU.

De speciale actie van Giro 555 heeft sinds maandag al 3,1 miljoen euro opgeleverd. Het geld wordt gebruikt voor noodhulp, waaronder onderdak, medische zorg en schoon drinkwater. Het is een van de hoogste opbrengsten binnen een dag in de afgelopen twintig jaar, zegt actieleider Kees Zevenbergen tegen NU.nl.

Meerdere Nederlandse gemeenten hebben laten weten Oekraïense vluchtelingen op te gaan vangen. De eerste groep komt dinsdag aan in een opvanglocatie in Amsterdam. Ook in Ter Apel en Ede worden opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen gereedgemaakt.