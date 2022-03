Het centrum van Charkov, de op een na grootste stad van Oekraïne, is dinsdagochtend onder vuur genomen door een raketaanval van het Russische leger. Daarbij zouden burgerslachtoffers zijn gevallen, melden Oekraïense autoriteiten. Belarussische militairen zouden daarnaast Oekraïne binnengetrokken zijn, meldt het Oekraïense parlement.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij zetten daarom de recentste gebeurtenissen meerdere keren per dag voor je op een rij. Abonneer je op de tag 'Oekraïne-update' om een melding te krijgen wanneer we weer zo'n overzicht plaatsen.

Charkov is dinsdag flink beschadigd door een raketaanval. Op sociale media gaan beelden rond van de raketinslag in de op een na grootste stad van Oekraïne. Volgens berichten zou de raketaanval op het Vrijheidsplein zijn geweest. Volgens bronnen zouden zeker tien mensen om het leven zijn gekomen en tientallen mensen gewond zijn geraakt.

Het hoofd van de regio zegt dat de raketten zijn ingeslagen op woonwijken en op het gebouw van het stadsbestuur. Er zouden onder meer kruisraketten gebruikt zijn bij de aanval. Maandag vielen al elf burgerdoden in de stad. Het Kremlin ontkent achter de aanvallen op burgerdoelen te zitten.

Alexander Lukashenko, de president van Belarus, wil niets zeggen over mogelijke inmenging van zijn land in Oekraïne. Volgens Oekraïense bronnen zouden militairen van Belarus de noordelijke regio Chernihiv zijn binnengetrokken.

Het Belarussische leger wordt langs de grens met Oekraïne wel versterkt, zegt het staatshoofd. Dit "om de provocatie en militaire acties tegen Belarus af te stoppen", aldus Lukashenko.

Het door Rusland bezette deel van Oekraïne.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft dinsdagmiddag een emotionele toespraak gehouden tijdens een speciale zitting van het Europees Parlement. "Niemand zal ons breken. Wij zijn sterk. We willen onze kinderen zien opgroeien", zei het staatshoofd.

In de toespraak benadrukte Zelensky dat hij geen "goedemorgen, goedemiddag of goedenavond" kon zeggen tegen het parlement. "Want de dagen zijn niet goed en voor sommigen is het zelfs de laatste dag."

"Wij vechten om onze vrijheid te verdedigen en betalen de ultieme prijs", aldus Zelensky. "Twee revoluties, een oorlog. Het is een tragedie." Hij vroeg het parlement te bewijzen "dat wij Europeanen zijn". "Dan zal licht over de duisternis schijnen."

Maandag heeft Zelensky de Europese Unie gevraagd zijn land direct als lid toe te laten. Oekraïne zou via een nieuwe speciale procedure moeten kunnen toetreden.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky tijdens zijn emotionele toespraak in het Europees Parlement.

Volgens de Verenigde Naties (VN) heeft de oorlog tot nu toe aan zeker 136 burgers in Oekraïne het leven gekost. Wel is het daadwerkelijke dodental lastig te bereken. Het werkelijke aantal doden is waarschijnlijk aanzienlijk groter, meldde de VN maandag.

Bij de grenzen met Polen en Roemenië zijn lange rijen ontstaan. Vluchtelingen moeten aan de Poolse grens soms zestig uur wachten en bij de Roemeense grens zijn files van tientallen kilometers gemeld.

Inmiddels zijn meer dan 660.000 Oekraïners naar buurlanden gevlucht. Onder de vluchtelingen zijn vooral vrouwen en kinderen. Mannen tussen de achttien en zestig jaar mogen het land namelijk niet meer verlaten, omdat ze mee moeten helpen in de strijd tegen Rusland.

Er zijn ook veel Oekraïners die in eigen land op zoek zijn naar een veilig heenkomen. Op meerdere plekken vinden dinsdag explosies en beschietingen plaats, waaronder in havenstad Mariupol en een militaire basis in Okhtyrka, circa 300 kilometer ten oosten van hoofdstad Kiev.

Vladimir Poetin en Volodymyr Zelensky.

Vladimir Poetin vindt het op dit moment te vroeg voor een gesprek met zijn Oekraïense ambtsgenoot Zelensky. De Russische president is dinsdag door het Kremlin op de hoogte gebracht van de vredesonderhandelingen van maandag, maar hij vindt het te vroeg om daar conclusies aan te verbinden.

Het Kremlin meldt wel dat het Zelensky als "legitieme president van Oekraïne" beschouwt. Eventuele vredesonderhandelingen zouden vanaf nu tussen de twee presidenten moeten verlopen.

Rusland werd er dinsdag van beschuldigd vacuümbommen te hebben gebruikt in de strijd. Die beschuldigingen werden door het Kremlin ontkend. Vacuümbommen zijn zware explosieven die alle lucht uit de omgeving van de ontploffing wegzuigen en daardoor een grote drukgolf veroorzaken. Ze zijn volgens de Geneefse Conventies verboden.