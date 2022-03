Dinsdag komt de eerste groep Oekraïense vluchtelingen aan in Amsterdam. Het gaat om tachtig mensen die worden opgevangen in een hostel in het stadsdeel Zuidoost, bevestigt de gemeente Amsterdam aan NU.nl na berichtgeving van Het Parool. Het asielzoekerscentrum in Ter Apel vangt ook tachtig vluchtelingen op.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Asielzaken) is blij dat Amsterdam zo snel paraat kan staan voor de opvang van de oorlogsvluchtelingen. De gemeente werkte dit weekend al aan een overzicht van het aantal mensen dat de stad kan opvangen.

In het A&O Hostel, waar bestaande plekken voor noodopvang zijn, is ruimte voor twee- tot driehonderd vluchtelingen, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Het gaat om opvang voor de korte termijn, dus voor een aantal dagen. De gemeente werkt nog aan plannen voor langetermijnopvang.

De afgelopen dagen hebben dertig Oekraïners zich gemeld bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Van hen vroeg ongeveer de helft daadwerkelijk asiel aan, de rest wilde vooral informatie over de regels omtrent verblijf in Nederland, aldus een woordvoerder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Afgelopen weekeinde stond de teller al op vijftig mensen die zich in Ter Apel hadden gemeld. Ook van deze groep vroeg niet iedereen asiel aan.

Meerdere initiatieven gestart voor vluchtelingenopvang

Volgens de Verenigde Naties zijn al meer dan 500.000 mensen Oekraïne ontvlucht. Nederlandse asielcentra zitten al maandenlang vol door de eerdere verhoogde toestroom van vluchtelingen uit onder andere Afghanistan. De verantwoordelijkheid voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen ligt daardoor nu ook bij het Rijk en de gemeenten.

Er zijn in Nederland verschillende initiatieven gestart om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Kerken en organisaties van allerlei religies bereiden zich voor op de komst van vluchtelingen.

"Er kan bijvoorbeeld in overleg met het plaatselijke bestuur gezocht worden naar gebouwen. En medische hulp, voedselvoorziening en welkomstactiviteiten zoals een gezamenlijke maaltijd zullen nodig zijn", zegt de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De PKN adviseert mensen die een logeerplek hebben om zich aan te melden bij Takecarebnb. Deze organisatie, die samenwerkt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), regelt logeerplekken voor erkende asielzoekers bij gastgezinnen in Nederland.

Oekraïense vluchtelingen voorlopig niet teruggestuurd

Oekraïense vluchtelingen mogen in principe negentig dagen in Nederland verblijven en kunnen vrij reizen. Ze hoeven zich dus niet te melden. Het kabinet heeft al aangegeven de periode van negentig dagen waarschijnlijk te willen verlengen, als het conflict tussen Rusland en Oekraïne zich langer voortsleept.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) gaf eerder al aan mensen niet terug te sturen als er nog oorlog is. Ook asielzoekers uit Oekraïne die eerder naar Nederland kwamen, worden voorlopig niet teruggestuurd.

Er wordt ook gezocht naar opvanglocaties in andere steden, legt de IND-woordvoerder uit. Vanuit Den Haag is de vraag gekomen of er oplossingen kunnen worden gezocht voor de opvang van vluchtelingen voor de lange termijn. Waar deze locaties zullen komen, is nog niet bekend.