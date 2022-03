Er is 3,1 miljoen euro opgehaald sinds Giro555 maandag een speciale actie voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne op touw had gezet, meldt de organisatie dinsdag na vragen van NU.nl. Het is een van de hoogste Giro555-opbrengsten binnen een dag in de afgelopen twintig jaar.

"Het is een geweldig, indrukwekkend en hoog bedrag", zegt actieleider Kees Zevenbergen tegen NU.nl. "Het laat zien hoe betrokken Nederlanders zijn en hoe graag ze iets willen doen voor de Oekraïners."

In Giro555 zijn elf hulporganisaties verenigd, zoals Cordaid, het Rode Kruis en Stichting Vluchteling. Via die organisaties en via partners ter plekke komt het ingezamelde geld terecht op de juiste plaats.

"Er is behoefte aan directe noodhulp, zoals onderdak, medische zorg en schoon drinkwater voor vluchtelingen buiten Oekraïne", vertelt Zevenbergen. "Maar dat niet alleen. Het komt ook op andere plekken terecht waar het hard nodig is, zoals in Oekraïne, waar voedselpakketten gemaakt worden."

Afgelopen donderdag viel Rusland Oekraïne binnen. Sindsdien zijn ruim 660.000 Oekraïners hun land ontvlucht. Rusland is bezig aan een opmars richting de Oekraïense hoofdstad Kiev. Die opmars gaat langzamer dan verwacht werd. De Verenigde Naties (VN) maakten dinsdag bekend dat meer dan honderd Oekraïense inmiddels zijn overleden door de oorlog, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger.

Maandag vonden er vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne plaats. Wat daar uit is gekomen, is niet duidelijk. De Russische president Vladimir Poetin liet dinsdag weten dat hij het voorlopig te vroeg vindt voor nieuwe gesprekken met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky.