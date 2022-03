Het Kremlin stelt dinsdag dat het de Russische president Vladimir Poetin heeft ingelicht over de maandag gehouden vredesonderhandelingen. Volgens Moskou vindt Poetin het te vroeg om conclusies te trekken. Er is dan ook nog geen gesprek gepland met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

In een verklaring laat het Kremlin wel weten dat het Zelensky als de "legitieme president van Oekraïne" beschouwt. Alle uiteindelijke vredesbesprekingen zouden dus uiteindelijk via Poetin en Zelensky verlopen, stelt het Kremlin.

Moskou grijpt de verklaring ook aan om enkele beschuldigingen te ontkennen. Zo wordt Rusland ervan beschuldigd dat het zogeheten vacuümbommen heeft ingezet. Dat zijn explosieven die veel krachtiger zijn dan andere bommen en in steden veel schade veroorzaken. De bommen, die verboden zijn volgens de Geneefse Conventies, zuigen de lucht uit de omgeving op en veroorzaken daardoor een enorme drukgolf.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

De Russen doen de beschuldigingen af als "nepnieuws". Ook zou het land niet achter raketaanvallen zitten waarmee burgerdoelen in Kiev en Charkov werden geraakt. In de laatstgenoemde grote stad ontploften kruisraketten in woonwijken en op het gebouw van het stadsbestuur. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers daarbij vielen, maar het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken meldt zeker 10 doden en 35 gewonden.

Het Kremlin stelt dat "nationalistische groeperingen" achter de aanval zouden zitten, maar levert geen bewijs voor die bewering.

Ten slotte meldt Moskou dat de door het westen opgelegde sancties niets veranderen aan het wel of niet doorzetten van de invasie in Oekraïne. "We blijven in Oekraïne tot alle doelen zijn bereikt", aldus minister van Defensie Sergey Shoygu.