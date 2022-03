Vluchtelingen uit Oekraïne die bij de Poolse en Roemeense grens aankomen, stuiten op lange wachttijden. Volgens de Verenigde Naties (VN) zijn er mensen die zestig uur moesten wachten aan de Poolse grens. Ook zouden er bij de Roemeense grens files van tientallen kilometers staan.

Meer dan 660.000 mensen zijn de afgelopen zes dagen uit Oekraïne gevlucht en naar een buurland gereisd, aldus de vluchtelingenorganisatie van de VN. De meeste vluchtelingen zijn vrouwen en kinderen, omdat mannen tussen achttien en zestig jaar het land niet uit mogen. Zij moeten bereid zijn om te helpen in de strijd tegen Rusland.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Er zijn ook veel Oekraïners die in eigen land op zoek zijn naar een veilig heenkomen. Op meerdere plekken vinden dinsdag explosies en beschietingen plaats, waaronder in havenstad Mariupol en een militaire basis in Okhtyrka, circa 300 kilometer ten oosten van hoofdstad Kiev.

Ruim honderd burgers zijn omgekomen in de eerste dagen van de Russische invasie, meldt de VN maandag. Meer dan driehonderd burgers in het land zouden gewond zijn geraakt. Beide aantallen kunnen in werkelijkheid veel groter zijn, zei VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet maandag.