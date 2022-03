Het Russische militaire konvooi dat de Oekraïense hoofdstad Kiev nadert, blijkt twee keer zo groot als aanvankelijk gedacht. In het noordoosten van het land vielen bij zware gevechten tientallen doden.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij zetten daarom de recentste gebeurtenissen meerdere keren per dag voor je op een rij. Abonneer je op de tag 'Oekraïne-update' om een melding te krijgen wanneer we weer zo'n overzicht plaatsen.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je een paar keer per dag een update van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Kiev kan zich schrap zetten voor een zware belegering. Het Russische militaire konvooi dat de Oekraïense hoofdstad nadert, blijkt ruim 60 kilometer lang te zijn. Dat is ruim twee keer zo lang als de lengte die maandagavond werd gemeld (27 kilometer).

Honderden voertuigen, artillerie, tanks en logistieke ondersteuning volgen elkaar in één lange lijn, meldt het Amerikaanse bedrijf Maxar.

De situatie in de stad is ongewijzigd. De Russen voeren sinds maandag zware bombardementen op Kiev uit en ook in de nacht van maandag op dinsdag klonk het luchtalarm. Dat gold eveneens voor Charkov in het noordoosten en het meer westelijk gelegen Chmelnytsky.

Beelden tonen de ravage na bombardementen in Oekraïense steden. Beelden tonen de ravage na bombardementen in Oekraïense steden. Foto: EPA

Bij zware gevechten in het noordoosten van Oekraïne zijn aan Oekraïense zijde tientallen doden gevallen, melden Oekraïense media als Antikor. Zeker zeventig Oekraïense militairen zouden zijn gedood in Sumy toen zij door Russisch artillerievuur werden getroffen.

Ook tussen Sumy en de grote stad Charkov zouden gevechten plaatsvinden. Volgens Antikor zijn daarbij ook Russische soldaten gesneuveld, maar het is niet duidelijk om hoeveel doden het gaat. Het bericht van het Oekraïense persbureau UNIAN dat het Oekraïense leger zo'n honderd Russische legervoertuigen in het gebied heeft vernietigd, kan evenmin geverifieerd worden.

Het Oekraïense leger meldt zelf dat vijf Russische gevechtsvliegtuigen en een helikopter zijn neergehaald. Ook die informatie kan echter niet worden gecontroleerd.

34 Vaste camera filmt grote explosie bij Kiev

Om de verwoestende bombardementen te stoppen, wil de Oekraïense president Volodymyr Zelensky het luchtruim sluiten.

Daarmee legt hij direct een bom onder de vredesonderhandelingen. "Eerlijke onderhandelingen kunnen alleen plaatsvinden als geen van de partijen wordt bestookt met raketartillerie", aldus Zelensky.

De Verenigde Staten hebben laten weten niet achter een vliegverbod te staan. Dat zou namelijk de inzet van Amerikaanse militairen vereisen en het land wil geen troepen inzetten om het Russische leger te bestrijden. "Dat kan leiden tot een direct conflict en mogelijk een oorlog met Rusland. Wij willen hier geen deel van uitmaken", aldus perssecretaris Jen Psaki namens het Witte Huis.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie stelt dat Rusland nu drie kwart van de verzamelde troepen aan de grens naar Oekraïne heeft gestuurd. Ter herinnering: het land verzamelde in de aanloop van de invasie zo'n 180.000 soldaten aan de grens.

Het Oekraïense leger is veel kleiner. Zelensky probeerde daarom al op meerdere creatieve manieren zijn strijdkrachten te versterken. Zo werd aan inwoners uitgelegd hoe zij molotovcocktails (brandbommen) konden maken en kan iedereen die wil vechten een wapen krijgen. Zelensky maakte maandag bekend dat hij gevangenen met een militaire achtergrond wil vrijlaten, zodat zij naar de frontlinie gestuurd kunnen worden.

Volgens de ambassadeur van Oekraïne in Den Haag hebben ook Nederlanders zich gemeld om mee te vechten met Oekraïne. Het is niet duidelijk om hoeveel landgenoten het gaat, maar ambassadeur Maksym Kononenko spreekt in gesprek met De Telegraaf van "een aanzienlijk aantal". De Nederlanders zouden zijn afgereisd vóór Zelensky in een oproep om hulp vroeg.

Premier Mark Rutte en Maksym Kononenko Premier Mark Rutte en Maksym Kononenko Foto: ANP

De Nederlanders komen mogelijk in aanraking met vacuümbommen. Volgens Oksana Markarova, de Oekraïense ambassadeur in de Verenigde Staten, heeft Rusland de omstreden wapens namelijk ingezet.

Vacuümbommen zijn veel krachtiger dan gewone explosieven en kunnen vooral in steden veel schade veroorzaken. De bommen zuigen de lucht uit de omgeving op en veroorzaken daardoor een enorme drukgolf.

Markarova zei niet waar de wapens zouden zijn gebruikt, maar journalisten van CNN zagen zaterdag in de buurt van de Russische stad Belgorod een lanceerinstallatie voor thermobarische raketten. Belgorod ligt 20 kilometer van de grens met Oekraïne, niet ver van de Oekraïense stad Charkov.