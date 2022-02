Rusland heeft maandag in Oekraïne een zogeheten vacuümbom gebruikt, vertelde de Oekraïense ambassadeur in de Verenigde Staten, Oksana Markarova, aan het Amerikaanse Congres. "De verwoesting die Rusland Oekraïne wil toebrengen is groot", zei ze na afloop.

Thermobarische wapens, zoals vacuümbommen eigenlijk heten, zijn omstreden: ze zijn veel krachtiger dan gewone explosieven en kunnen vooral in steden veel schade veroorzaken. De bommen zuigen de lucht uit de omgeving op en veroorzaken daardoor een enorme drukgolf.

Vacuümbommen zijn volgens Markarova verboden door de Geneefse Conventie. Zij zei niet waar de wapens zouden zijn gebruikt, maar in de buurt van de Russische stad Belgorod zagen CNN-journalisten zaterdag een lanceerinstallatie voor thermobarische raketten. Belgorod ligt twintig kilometer van de grens met Oekraïne, niet ver van de Oekraïense stad Charkov.