De presidenten van acht Europese landen hebben maandag in een gezamenlijke brief de andere EU-lidstaten gevraagd om onmiddellijk te praten over het toewijzen van de kandidaat-lidstatus aan Oekraïne. De Oekraïense president Volodomyr Zelensky had maandag gevraagd om per direct lid te worden van de unie.

Het gaat om de regeringsleiders van Bulgarije, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije en Slovenië. "Wij vinden dat Oekraïne het onmiddellijk verdient om een EU-toekomstperspectief te krijgen", aldus de landen.

Zelensky vroeg maandag in een videotoespraak om Oekraïne door middel van een nieuwe speciale procedure toe te laten tot het landenblok. Hij heeft maandag een officieel verzoek tot toelating naar de EU gestuurd. "Ons doel is om bij alle Europeanen te horen, en - dat is het belangrijkst - om gelijk te zijn", zei Zelensky. "Ik ben er zeker van dat dat eerlijk is. Ik ben er zeker van dat we dat verdienen."

Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen sprak zich zondag uit voor toetreding van Oekraïne. "Op termijn horen zij inderdaad bij ons", zei ze. Uiteindelijk beslissen de 27 lidstaten, waaronder Nederland, over toetreding van nieuwe lidstaten. Daarover moeten alle leden het eens zijn.

Nederland is een van de landen die het nu nog niet ziet zitten om te praten over het uitbreiden van de EU met Oekraïne, liet premier Mark Rutte maandag weten aan de Tweede Kamer. Het is volgens hem "geen goede discussie" om het hier nu over te hebben. Uitbreiding van de EU is een heel complex, tijdrovend en ingewikkeld proces, aldus Rutte. "Ik denk dat het nu beter is om ons op de kortere termijn te richten."