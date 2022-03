Vertegenwoordigers van Rusland en Oekraïne hebben maandagmiddag in Belarus met elkaar gesproken over het stoppen van de oorlog en lieten na afloop weten ruimte te zien voor een tweede gespreksronde. Ondertussen trokken Russische grondtroepen steeds verder op richting hoofdstad Kiev.

Terwijl vertegenwoordigers van Rusland en Oekraïne vredesbesprekingen hielden in buurland Belarus, gingen de Russische aanvallen onverminderd hard door.

Russische grondtroepen naderen inmiddels steeds meer de Oekraïense hoofdstad Kiev, blijkt uit satellietbeelden van het Amerikaanse satellietbedrijf Maxar. Eerder leek het konvooi ongeveer 27 kilometer lang te zijn, maar nu is zichtbaar dat het zich uitstrekt over minstens zestig kilometer. Het gaat volgens Maxar om honderden voertuigen, artillerie, tanks en logistieke ondersteuning.

34 Vaste camera filmt grote explosie bij Kiev

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over de situatie in Oekraïne is maandagmiddag van start gegaan. Het is pas de elfde keer sinds 1956 dat een dergelijke noodvergadering is ingelast. De vergadering werd geopend door voorzitter Abdulla Shahid. De komende dagen zullen meer dan honderd VN-leden spreekrecht krijgen.

Diplomatieke experts verwachten dat er woensdag over een eerste versie van een resolutie wordt gestemd. Over een resolutie van de Algemene Vergadering die met een meerderheid wordt aangenomen, kan geen veto uitgesproken worden. Dat kan wel bij resoluties van de VN-Veiligheidsraad, wat Rusland afgelopen vrijdag dan ook deed.

1 VN komt samen voor speciaal overleg over situatie in Oekraïne

Russische soldaten die hun wapens neerleggen kunnen rekenen op amnestie en 5 miljoen roebels (bijna 41.000 euro), heeft de Oekraïense minister van Defensie bekendgemaakt. Oekraïne hoopt op die manier de Russen ertoe te bewegen om te stoppen met vechten.

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra adviseert alle Nederlanders in Rusland om het land te verlaten. Hij benadrukte in de Tweede Kamer dat er op dit moment geen acuut gevaar is voor Nederlanders, maar door de oorlog in Oekraïne kan de situatie snel veranderen.

Het reisadvies van het ministerie ten aanzien van Rusland is zaterdagavond van geel naar oranje gegaan. Dat betekent dat wordt geadviseerd er alleen heen te gaan als het hoogst noodzakelijk is.

Ondertussen trekken steeds meer multinationals zich terug uit Rusland. Olie- en gasconcern Shell is de laatste in dat rijtje. Met het terugtrekken uit Rusland zijn miljarden gemoeid. Shell had eind vorig jaar voor ongeveer 3 miljard dollar (zo'n 2,7 miljard euro) aan bezittingen in Rusland.

Shell meldt in een verklaring alle samenwerkingsverbanden met het Russische Gazprom te beëindigen en ook uit de omstreden Nord Stream 2-pijpleiding te stappen. In Rusland werken meer dan vijfhonderd mensen voor het bedrijf.

Eerder trokken Shells concurrenten BP en Equinor zich al terug uit Rusland.

Rusland zullen we voorlopig ook niet terugzien tijdens internationale voetbaltoernooien. Alle Russische voetbalteams worden namelijk per direct uit de internationale voetbaltoernooien gezet, zo hebben wereldvoetbalbond FIFA en de Europese voetbalbond UEFA maandag besloten.

Met de uitsluiting van de Russische ploegen gaat de FIFA een stap verder dan zondag, toen 'slechts' werd bepaald dat er voorlopig geen internationale wedstrijden meer in Rusland mochten worden gespeeld.