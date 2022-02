Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders in Rusland om dat land te verlaten. Hij riep landgenoten er maandag in de Tweede Kamer toe op te vertrekken als ze "geen dwingende reden" hebben om in Rusland te blijven.

Er is geen acuut gevaar voor Nederlanders in Rusland, benadrukte de minister. Het advies is vooral een gevolg van de onzekere situatie door de oorlog in Oekraïne. Bovendien kan de situatie snel veranderen.

Het reisadvies van het ministerie ten aanzien van Rusland is zaterdagavond van geel naar oranje gegaan. Dat betekent dat wordt geadviseerd er alleen heen te gaan als het hoogst noodzakelijk is.

De regio's die grenzen aan Rusland hadden eerder al kleurcode rood (niet reizen) gekregen. Die kleurcode blijft gelden. Het gaat om de regio's Branskaya, Kurskaya, Belgorodkaya, Voronezhkaya en Rostovskaya.

Het is niet mogelijk om per vliegtuig vanuit Rusland naar Nederland te komen. De EU heeft haar luchtruim gesloten voor alle in Rusland geregistreerde vliegtuigen. Op zijn beurt besloot het Kremlin maandag om ook Europese vliegtuigen te weren.