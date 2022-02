Rusland heeft maandag meerdere Oekraïense steden, waaronder Kiev en Charkov, gebombardeerd terwijl de regeringen van de twee landen met elkaar onderhandelen in Belarus. Oekraïne vroeg Rusland tevergeefs om een staakt-het-vuren tijdens de gesprekken, die nog bezig zijn.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij zetten daarom de recentste gebeurtenissen meerdere keren per dag voor je op een rij. Abonneer je op de tag 'Oekraïne-update' om een melding te krijgen wanneer we weer zo'n overzicht plaatsen.

Bij bombardementen in Charkov, de op een na grootste stad van Oekraïne, zijn maandag tientallen slachtoffers gevallen. De gouverneur van de regio spreekt van zeker elf doden en tientallen gewonden onder Oekraïense burgers. Een adviseur van de regering zei eerder dat er tientallen doden en honderden gewonden waren gevallen, maar die informatie is nog niet bevestigd.

Het is op dit moment moeilijk om een concreet beeld te krijgen van het totale aantal slachtoffers. Op beelden is te zien hoe de Russische bombardementen veel schade hebben aangericht. Ook nu zouden er nog bommen vallen op de Oost-Oekraïense stad.

De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne zijn nog steeds bezig. Waar Oekraïne koerst op een wapenstilstand en terugtrekking van de Russische troepen, zegt Rusland in te zetten op het "demilitariseren van Oekraïne". Vooralsnog hebben de twee partijen nog geen overeenkomst kunnen bereiken.

Oekraïne heeft Rusland gevraagd om een staakt-het-vuren tijdens de onderhandelingen. Dat verzoek bleek tevergeefs. Niet alleen in Charkov, maar ook in andere Oekraïense steden, waaronder Chernihiv en Okhtyrka, zijn bombardementen gemeld.

Belarus, het land waar de onderhandelingen plaatsvinden, moet gelijke sancties opgelegd krijgen als Rusland, vindt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). Russische militairen trokken eerder al vanuit Belarus Oekraïne binnen, en maandag gaf het land zijn niet-nucleaire status op. Daardoor kunnen Russische kernwapens in Belarus worden geplaatst.

Hoekstra heeft laten weten dat hij in de Europese Unie gaat pleiten voor even zware sancties voor Belarus. De EU gaf gisteren al aan zwaardere sancties te willen voor het Oost-Europese land. Belarus kreeg vorig jaar ook al sancties opgelegd vanwege een oneerlijk verlopen presidentsverkiezing en het hardhandig neerslaan van protesten die daarop volgden.

Ook Zwitserland is toegevoegd aan de lijst met landen die sancties hebben opgelegd aan Rusland. Het land laat maandag weten een deel van de sancties die de EU eerder al oplegde over te nemen. Tegoeden van Russische bedrijven en personen, onder wie president Vladimir Poetin, worden geblokkeerd.

De Zwitserse president Ignazio Cassis noemt de beslissing "uniek en moeilijk". Door sancties op te leggen aan Rusland verklaart het doorgaans neutrale land zich solidair met Oekraïne.

De dertien Oekraïense militairen op het vorige week ingenomen eiland in de Zwarte Zee, blijken nog te leven. De Oekraïense marine meldt maandag dat de militairen zich weigerden over te nemen en krijgsgevangen zijn gemaakt. President Volodymyr Zelensky had eerder gezegd dat de militairen postuum zouden worden geëerd.