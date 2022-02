De Tweede Kamer was maandag grotendeels eensgezind tijdens het Oekraïnedebat en heeft de Russische inval in Oekraïne fel veroordeeld. Een grote meerderheid steunt de aanpak van het kabinet en pleit daarbovenop voor nog hardere sancties. Ook willen partijen dat er snel meer geld naar Defensie gaat. Minister van Defensie Kajsa Ollongren gaat de mogelijkheden daarvoor in kaart brengen.

"Een kantelpunt", "een wake-upcall", "ongekende agressie" en "een gitzwarte dag", met deze harde bewoordingen beschreven Kamerleden de Russische inval in Oekraïne.

Ze spraken zich daarmee net zo fel uit als het kabinet. Premier Mark Rutte, die bij de start van het debat een verklaring uitsprak, noemde de Russische president Vladimir Poetin een "agressor, die elke dag nieuwe grenzen overschrijdt".

Volgens Rutte is het nu "geen tijd voor wankelmoedigheid en terughoudendheid". Een grote meerderheid van de Kamer staat achter de keuze van het kabinet om hard op te treden tegen Rusland en Oekraïne te helpen, bijvoorbeeld door het leveren van wapens.

De Kamer was dan ook grotendeels eensgezind tijdens het debat. Alle partijen, behalve Forum voor Democratie, veroordeelden de Russische inval fel. De Kamerleden interrumpeerden elkaar ook minder vaak dan gewoonlijk.

Ruime Kamermeerderheid wil dat Nederland snel meer investeert in Defensie

Een ruimte meerderheid van de Tweede Kamer is het er ook over eens dat er deze kabinetsperiode snel meer geld naar Defensie moet. "Voor mijn fractie is er in deze tijd geen enkel taboe", zei Sjoerd Sjoerdsma (D66). Ook Ruben Brekelmans (VVD) vindt dat "geld niet langer het probleem mag zijn".

Een motie waarin het kabinet wordt gevraagd "te zoeken naar manieren om nog deze kabinetsperiode structureel extra te investeren in Defensie, zonder dat dit ten koste gaat van andere investeringen", werd Kamerbreed ondersteund. Alleen SP, Partij voor de Dieren, DENK en BIJ1 stemden tegen. Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) en Liane den Haan waren vanwege persoonlijke omstandigheden niet aanwezig bij het debat en de stemmingen.

In het coalitieakkoord dat in december werd gesloten wordt structureel al meer geld vrijgemaakt voor Defensie, zodat de uitgaven in 2024 neerkomen op 1,85 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Ondanks deze investering haalt Nederland hiermee nog niet de NAVO-norm van 2 procent. Minister Ollongren zei maandag toe dat ze in kaart gaat brengen hoe Defensie naar deze doelstelling kan toegroeien.

De Verenigde Staten uiten al jaren hun ongenoegen over het feit dat Europese lidstaten van de NAVO te weinig bijdragen. Toch was Defensie de afgelopen jaren bij veel politieke partijen geen populaire post om in te investeren. De SGP is net als het CDA al langer voorstander van het halen van de NAVO-norm. "Laten we eerlijk zijn, lange tijd waren we toch de klaploper van de NAVO. Er is nu geld bij gekomen, ook met dit kabinet. Daar heb ik mijn waardering voor uitgesproken, maar er moet gewoon echt meer gebeuren", aldus Kamerlid Kees van der Staaij.

Dat nu meer partijen voor het halen van deze NAVO-norm zijn, is een omslag in Den Haag.

Partijen vinden dat er nog wel een schepje bovenop mag qua sancties

Bijna alle partijen staan achter de sancties die de Europese Unie heeft ingesteld. Toch vinden veel Kamerleden dat het nog wel een stapje verder mag gaan.

"Deze ongekende agressie verdient een snoeihard antwoord. Laten we kijken wat we nog meer kunnen doen", zei Kamerlid Kati Piri (PvdA). "De CDA-fractie steunt het pakket sancties dat is afgekondigd, ook voor Belarus. Hen bijten daar waar de pijn gevoeld moet worden. En er mag nog een stap bij", zei Kamerlid Agnes Mulder. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra stond welwillend tegenover de Kamer en zei dat "wat het kabinet betreft alle registers openstaan".

Klaver (GroenLinks) en Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) pleiten zelfs voor een boycot van Russisch gas en olie, maar dat is toch een stap te ver. De invoer van Russisch gas blijft voorlopig mogelijk, zei Hoekstra. Nederland is voorstander van meer sancties binnen het internationale betaalsysteem SWIFT, maar de minister wil ook rekening houden met Europese landen die in grote mate afhankelijk zijn van Russisch gas.

Daarnaast wil een overgrote meerderheid van de Kamer dat het kabinet gaat kijken of er iets gedaan kan worden aan de Russische brievenbusfirma's aan de Amsterdamse Zuidas. Hoekstra heeft toegezegd hier binnenkort op terug te komen.

Als economische gevolgen voelbaar worden, wil Kamer de burger compenseren

Rutte begon het debat maandag met een korte verklaring. Hij maakte meteen duidelijk dat Nederland de economische gevolgen van deze oorlog en de sancties "onder ogen moet zien". Hij noemde het de prijs die betaald moet worden voor vrijheid en veiligheid.

De premier gaf ook meteen aan dat het kabinet er "alles aan zal doen wat mogelijk is" om deze neveneffecten te dempen.

Alle partijen, behalve FVD, Groep van Haga en de PVV, steunen ondanks deze gevolgen voor Nederland de sancties. Wel leven er grote zorgen over de inflatie en hoge energieprijzen die de lagere inkomens nu al treffen.

Het kabinet heeft eerder al laten weten opnieuw naar de koopkracht te gaan kijken en stond al welwillend tegenover een verdere compensatie voor lagere inkomens. Inmiddels zijn er zo veel factoren bijgekomen dat het kabinet "terug moet naar de tekentafel", aldus Hoekstra in antwoord op deze zorgen.