Dertien Oekraïense militairen die vorige week op een eiland in de Zwarte Zee zouden zijn gesneuveld, zijn nog in leven. De militairen op Slangeneiland weigerden zich over te geven aan Rusland en zijn daarna krijgsgevangen gemaakt, meldt de Oekraïense marine op haar geverifieerde Facebook-pagina.

Oekraïne verspreidde vorige week een geluidsopname van de confrontatie. In het fragment is te horen dat een Russisch marineschip de militairen op het eiland oproept zich over te geven. De Oekraïners antwoordden: "Russisch marineschip, krijg de klere."

Volg dit onderwerp Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Dit leken de laatste woorden van de militairen te zijn geweest. Op het Oekraïense vasteland kregen de soldaten een heldenstatus. President Volodymyr Zelensky kondigde aan dat de militairen postuum zouden worden geëerd als Held van Oekraïne, de hoogste onderscheiding van het land. Het is niet duidelijk of hij op dat moment al wist dat ze nog leefden of ervan uitging dat ze waren gesneuveld.

De aantallen slachtoffers die Oekraïne en Rusland melden, zijn door externe partijen vrijwel niet te verifiëren. Het werkelijke aantal (burger)slachtoffers is daarom tot op heden niet bekend. Oekraïne zei maandag in totaal 4.500 Russische militairen te hebben gedood. Rusland liet eerder weten dat er slachtoffers gevallen waren, maar noemde geen aantallen.

De VN meldde maandag dat 102 Oekraïense burgers om het leven zijn gekomen door oorlogsgeweld. Zeker 304 burgers zouden gewond zijn geraakt. Dit aantal is in werkelijkheid veel groter, zei VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet.

Het conflict uitgelegd