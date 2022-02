De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne in Belarus zijn gestart. Hoewel Oekraïne met een onmiddellijke wapenstilstand en terugtrekking van Russische troepen hoog inzet, verwacht president Volodymyr Zelensky weinig van de ontmoeting. Intussen lijkt het tempo van het Russische offensief te vertragen.

De onderhandelingen tussen Russische en Oekraïense delegaties in Belarus zijn inmiddels gestart. Oekraïne zet bij deze onderhandelingen in op "een onmiddellijke wapenstilstand en terugtrekking van het Russische leger". Eerder liet Rusland weten de focus van de gesprekken te willen leggen op het "demilitariseren van Oekraïne". Ook moet het land van Zelensky zich neutraal verklaren.



Zowel de Russische president Vladimir Poetin als zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky is niet bij de onderhandelingen aanwezig.

De Oekraïners arriveerden per helikopter bij de gesprekslocatie in Belarus, nabij de grens met Oekraïne. De Oekraïense delegatie wordt vertegenwoordigd door de minister van Defensie, het hoofd van de fractie van Zelensky's partij in het parlement en de plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken.

Zelensky heeft eerder gezegd sceptisch te zijn over de onderhandelingen. "Ik geloof niet echt in een uitkomst van deze ontmoeting, maar laten we het proberen", zei hij eerder in een videoboodschap.

De Oekraïense delegatie arriveerde per helikopter in Belarus. Foto: EPA

Het Kremlin beschuldigt de Europese Unie (EU) van "vijandig gedrag" tegenover de Russen door wapens te leveren aan Oekraïne. Volgens Moskou heeft het daardoor "gelijk gekregen in haar missie om Oekraïne te demilitariseren".

Verder reageerde Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov op de sancties die de EU tegen Rusland heeft ingesteld. Volgens hem doen deze sancties pijn, maar is Rusland in staat om de schade te compenseren. De persoonlijke sancties tegen Poetin doen de Russische president niets, aldus Peskov.

Peskov wilde niet reageren op vragen over het eerdere besluit van Poetin om de kernwapendivisie van het Russische leger over te laten gaan op de gevechtsmodus.

Zelensky heeft intussen opgeroepen tot versneld lidmaatschap van de EU. Hij wil per direct lid worden van de EU; de Unie zou het land via een nieuwe speciale procedure moeten toelaten.

"Ons doel is om bij alle Europeanen te horen, en - dat is het belangrijkst - om gelijk te zijn", zei Zelensky in een videotoespraak. "Ik ben er zeker van dat dat eerlijk is. Ik ben er zeker van dat we dat verdienen."

Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen sprak zich zondag uit voor toetreding van Oekraïne. "Op termijn horen zij inderdaad bij ons", zei ze. Uiteindelijk beslissen de 27 lidstaten, waaronder Nederland, over toetreding van nieuwe lidstaten.

Op dag vijf van de oorlog zijn meer dan een half miljoen mensen Oekraïne ontvlucht, meldt VN-vluchtelingenchef Filippo Grandi op Twitter. Veel van hen vluchten naar Polen, waar aan de grens flinke rijen beginnen te ontstaan. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak van wachtrijen van soms meer dan dertig uur.

Daarnaast leidde de oorlog al tot veel burgerslachtoffers: zeker 102, onder wie 7 kinderen. 304 mensen zouden gewond zijn geraakt, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk aanzienlijk hoger, zei VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet.

Ondertussen lijken de Russen het tempo van hun offensief te verlagen. Dat meldt Oekraïne voor de tweede dag op rij. Ook de Britten zien dat de opmars van de Russische strijdkrachten afremt, onder meer door "standvastige weerstand" van de Oekraïners. Volgens het Britse ministerie van Defensie is het grootste gedeelte van de Russische troepen nog steeds 30 kilometer van hoofdstad Kiev verwijderd.

Zo vinden al dagenlang hevige gevechten plaats rondom vliegveld Hostomel, "een belangrijk Russisch doel in dit conflict", meldt het Britse ministerie. Het vliegveld is belangrijk voor Rusland, omdat het land de luchthaven zou kunnen gebruiken voor de belegering van het nabijgelegen Kiev. Ook is er een groot spoorwegknooppunt.

Een avondklok in Kiev is maandagochtend na anderhalve dag verlopen. De Oost-Oekraïense stad Charkov heeft vanwege hevige gevechten juist een avondklok ingevoerd. Ook in de Noord-Oekraïense stad Chernihiv werd in de afgelopen uren hevig gevochten.