De sancties die zijn ingesteld tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne zal economische gevolgen hebben voor Nederland. "Als dat de prijs is voor veiligheid, moeten we bereid zijn die prijs te betalen", zei premier Mark Rutte maandag.

Dat de oorlog economische gevolgen heeft voor de wereldeconomie en voor Nederlandse ondernemers die zaken doen in Oekraïne en Rusland, staat volgens Rutte vast. Maar de oorlog heeft ook gevolgen voor alle Nederlanders, doordat de de energieprijzen mogelijk nog verder zullen stijgen. De premier wijst daarbij op de nu al torenhoge gas- en olieprijzen.

"Uiteraard zal het kabinet alles doen wat mogelijk is om economische gevolgen te dempen", zei Rutte.

De premier ziet Nederland veilig houden als de belangrijkste taak van de regering. "Eén ding is zeker: veiligheid is ons kostbaarste bezit en de basis voor onze vrije en democratische samenleving. Die moeten we beschermen, die moeten we verdedigen", zei hij. De economie komt daarmee op de tweede plaats.

Oekraïense ambassadeur aanwezig bij Kamerdebat

Rutte debatteert maandag met de Tweede Kamer over de oorlog in Oekraïne. De Oekraïense ambassadeur Maksym Kononenko is daarbij aanwezig.

De premier begon het debat met een verklaring van de regering. Hij veroordeelde de "brute" Russische inval opnieuw en sprak, net als Kamervoorzitter Vera Bergkamp, zijn steun uit voor de Oekraïense bevolking.

Ook sprak hij zijn steun uit aan de Oekraïense president. "De laatste dagen heb ik regelmatig telefonisch contact met president Volodymyr Zelensky. En het is onwerkelijk en ook aangrijpend dat elk gesprek het laatste kan zijn. Na vorige week donderdag is het ondenkbare denkbaar en het onmogelijke mogelijk geworden", aldus Rutte.

Volgens de premier moet Nederland zich voorbereiden op vluchtelingen uit Oekraïne. Hij hoopt dat Nederlanders zich solidair zullen tonen.