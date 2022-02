De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vraagt de Europese Unie zijn land per direct als lid toe te laten. Het landenblok zou Oekraïne via een nieuwe speciale procedure moeten laten toetreden.

"Ons doel is om bij alle Europeanen te horen, en - dat is het belangrijkst - om gelijk te zijn", zei Zelensky in een videotoespraak. "Ik ben er zeker van dat dat eerlijk is. Ik ben er zeker van dat we dat verdienen."

Zelensky deed zijn oproep vlak voor het begin van de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. Die zijn maandagochtend gestart aan de Belarussisch-Oekraïense grens. Zelensky is zelf niet fysiek aanwezig bij de gesprekken.

Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen sprak zich zondag uit voor toetreding van Oekraïne. "Op termijn horen zij inderdaad bij ons", zei ze. Uiteindelijk beslissen de 27 lidstaten, waaronder Nederland, over toetreding van nieuwe lidstaten.

De woorden van Von der Leyen zijn opvallend, omdat Oekraïne voor de Russische invasie nog niet eens kandidaat-lidstaat was. Het Oekraïense parlement liet de wens om lid van de EU te worden begin 2019 opnemen in de grondwet. Het land had zich ten doel gesteld in 2024 een formeel verzoek tot lidmaatschap aan te vragen, om in 2030 daadwerkelijk toe te treden.

Zelensky had zaterdag al op een besluit aangedrongen. "Het is een cruciaal moment om de langdurige discussie voor eens en voor altijd af te sluiten en een besluit te nemen over een EU-lidmaatschap van Oekraïne."

Steun EU aan Oekraïne volgens Von der Leyen 'keerpunt'

De EU besloot zondag om namens de organisatie wapens te sturen. Ook werd het volledige EU-luchtruim gesloten voor alle Russische vliegtuigen en worden Russische media die onder invloed staan van de Russische staat geweerd in Europa.

Von der Leyen noemde de maatregelen in een persconferentie "ongekend" en "een keerpunt". Volgens de EC-voorzitter zijn nooit eerder vergelijkbare maatregelen getroffen tegen een land.

Veel EU-landen besloten eerder afzonderlijk al wapens naar Oekraïne te sturen. De EU-ministers van Defensie overleggen maandagmiddag digitaal over de situatie. Ze bespreken onder meer waar Oekraïne verder behoefte aan heeft.