Ook in Charkov, de op een na grootste stad van Oekraïne, gaat een avondklok gelden, meldt persbureau Reuters maandag. In Kiev is de avondklok juist beëindigd na een weekend met hevige gevechten. Het merendeel van de Russische troepen bevindt zich nog altijd op zo'n 30 kilometer van het centrum van Kiev en wordt gefrustreerd door hevige weerstand, meldt het Britse ministerie van Defensie.

De opmars van Rusland naar Kiev is volgens het Britse ministerie van Defensie vertraagd door logistieke missers en fel verzet van Oekraïne.

Zo vinden al dagenlang hevige gevechten plaats rondom vliegveld Hostomel, "een belangrijk Russisch doel in dit conflict", meldt het Britse ministerie.

Het vliegveld is belangrijk voor Rusland, omdat het land de luchthaven zou kunnen gebruiken voor de belegering van het nabijgelegen Kiev. Ook is er een groot spoorwegknooppunt.

Ook vanuit Chernihiv, een stad ten noorden van de Oekraïense hoofdstad, komen berichten over explosies en hevige gevechten. De Russen proberen de stad al dagenlang in handen te krijgen om een nieuwe route richting Kiev te openen. Dat is tot op heden niet gelukt.

In Charkov wordt hevig gevochten en waren maandagochtend explosies te horen. Het Oekraïense leger heeft nog steeds de controle over de stad in het oosten van het land, waar iedereen wordt opgeroepen binnen te blijven.

Kiev beëindigt de avondklok

De avondklok in de Oekraïense hoofdstad Kiev is maandagochtend beëindigd, zo meldt BBC News. Daardoor kunnen winkels in Kiev hun deuren weer openen en inwoners de schuilkelders verlaten. Het verkeer komt weer op gang, maar treinen zullen beperkt blijven rijden.

De Britse correspondent Nick Beake schrijft op Twitter dat veel inwoners "hongerig, moe en bang" zijn. De avondklok zal om 22.00 uur (lokale tijd) opnieuw ingaan. Inwoners moeten dan tot 7.00 uur de volgende dag binnenblijven.