In de nacht van zondag op maandag klonk in veel steden in Oekraïne het luchtalarm, gevolgd door explosies in Kiev en Charkov vroeg in de ochtend. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn de komende 24 uur cruciaal voor het land. Oekraïne en Rusland gaan maandagochtend onderhandelen, al heeft dat volgens Zelensky niet veel kans van slagen.

In Kiev zijn maandagochtend vroeg meerdere explosies te horen geweest volgens de Oekraïense staatsvoorlichtingsdienst. De explosies zouden zich hebben voorgedaan nadat het daarvoor juist enkele uren relatief rustig was geweest in de hoofdstad van Oekraïne. De informatie over de explosies kon niet worden geverifieerd.

Volgens het Oekraïense leger gaat het Russische offensief richting Kiev door. In het noorden van de hoofdstad heeft het Russische leger geprobeerd een pontonbrug te bouwen, om zo de rivier Irpin over te steken, schreef de Oekraïense legertop in de nacht van zondag op maandag op Facebook. Een andere poging om de voorstad Irpin, net buiten Kiev, in te nemen is mislukt, aldus het bericht. Ook die informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Terwijl de besprekingen tussen Oekraïne en Rusland over een mogelijke vredesregeling op het punt staan te beginnen, lijkt het erop dat Belarus zich meer in de strijd gaat mengen. Belarus fungeerde al als uitvalsbasis van de Russen, maar gaat mogelijk maandag ook helpen met de inzet van manschappen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat meldt het Oekraïense persbureau UNIAN. Belarussische parachutisten zouden het bevel hebben gekregen om vroeg in de ochtend naar Oekraïne te vliegen.

Zondag stemde Belarus ook al in een referendum voor het opheffen van de niet-nucleaire status van het land. Dat betekent dat er voor het eerst weer kernwapens in Belarus geplaatst kunnen worden sinds het land daarvan afstand deed na de val van de Sovjet-Unie begin jaren negentig.

De uitkomst van het referendum valt samen met het besluit van de Russische president Vladimir Poetin om de kernwapendivisie van het Russische leger opdracht te geven om over te gaan op gevechtsmodus. Poetin zou boos zijn over de economische sancties tegen Rusland, van onder meer de EU, en de "agressieve verklaringen" die topfunctionarissen van NAVO-landen zouden afleggen.

Minister Sigrid Kaag van Financiën zei in het programma Op1 daarover dat Poetin een "ultiem gevaarlijk spel" speelt. Hoewel er nog geen sprake is van kernoorlog, is het dreigen ermee "een eerste stap", aldus Kaag.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, meldde dat Oekraïne mag toetreden tot de Europese Unie. Dat zei ze zondag tegen een verslaggever van tv-zender Euronews. Von der Leyen benadrukte dat er nu al op verschillende gebieden nauw wordt samengewerkt door de EU en Oekraïne "Ze horen bij ons en we willen hen er bij", aldus Von der Leyen.

Eerder werd al bekend dat Oekraïne bezig is met het vormen van een IT-leger via Telegram om ddos-aanvallen uit te voeren op Rusland. In de nacht van zondag op maandag zetten hackersgroepen de volle aanval in op Rusland en Belarus. Het is Anonymous en Against The West gelukt om meerdere overheidswebsites plat te leggen of daartoe door te dringen.

Het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken meldde dat er sinds het begin van de Russische invasie 352 burgerdoden en 1.684 gewonden zijn gevallen. Volgens het Oekraïense leger zijn sinds donderdag gevechten uitbraken in het land, ongeveer 4.500 Russische militairen gesneuveld. Ook hebben Oekraïense eenheden helikopters, tanks en andere militaire voertuigen vernietigd. De informatie kon niet worden geverifieerd.

Rusland heeft eerder toegegeven dat er slachtoffers zijn gevallen, maar heeft niet bekendgemaakt hoe groot de verliezen zijn.