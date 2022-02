Belarus heeft zondag via een referendum een nieuwe grondwet goedgekeurd die de niet-nucleaire status van het land opheft. De goedkeuring komt op het moment dat de Russische president Vladimir Poetin dreigt met nucleaire wapens en Belarus als uitvalsbasis is gaan fungeren voor het Russische leger van Poetin bij zijn invasie van Oekraïne.

Russische persbureaus citeren de centrale verkiezingscommissie van Belarus, die volgens hen stelt dat 65,2 procent van de mensen die hun stem uitbrachten voor de nieuwe grondwet stemde. De uitslag komt niet als een verrassing, aangezien president Alexander Lukashenko Belarus met harde hand bestuurt en weinig oppositie tegen zijn beleid toestaat.

Met de nieuwe grondwet kunnen er voor het eerst weer kernwapens in Belarus worden geplaatst sinds het land daarvan afstand deed na de val van de Sovjet-Unie begin jaren negentig. "Als jullie kernwapens stationeren in Polen of Litouwen, langs onze grenzen, zal ik mij tot Poetin wenden om hem te vragen de kernwapens die ik heb weggegeven zonder enige voorwaarden weer terug te plaatsen", waarschuwde Lukashenko het Westen zondag.

De oorlog in Oekraïne nam zondag een andere wending doordat Poetin de nucleaire strijdkrachten op scherp zette als ultiem dreigement.

Belarus gaat maandag Rusland mogelijk helpen

Volgens speculaties gaat Belarus Rusland met de inzet van manschappen helpen in de oorlog tegen Oekraïne. Belarussische parachutisten zouden het bevel hebben gekregen om rond 5.00 uur naar Oekraïne te vliegen, meldt het Oekraïense persbureau UNIAN.

UNIAN baseert zich op informatie van Andrej Stristsjak van de niet-gouvernementele organisatie Bysol, die zich inzet voor de slachtoffers van politieke repressie in Belarus. Deze informatie kon niet worden geverifieerd.

Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky had de Belarussische president Alexandr Lukashenko zondag verzekerd dat hij niet wilde ingrijpen in de oorlog. Maandagochtend beginnen besprekingen tussen Oekraïne en Rusland over een mogelijke vredesregeling aan de Belarussische-Oekraïense grens.