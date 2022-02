De Europese dochteronderneming Sberbank Europe AG van de Russische staatsbank Sberbank staat op omvallen, meent de Europese Centrale Bank (ECB). De bank zal haar schulden naar verwachting binnenkort niet meer kunnen aflossen als gevolg van de sancties die tegen Russische banken zijn afgekondigd vanwege de Russische invasie van Oekraïne.

"De Europese Centrale Bank (ECB) oordeelt dat Sberbank Europe AG en haar twee dochterondernemingen, Sberbank d.d. in Kroatië en Sberbank banka d.d. in Slovenië, failliet gaan, of waarschijnlijk failliet zullen gaan, als gevolg van een verslechtering van hun liquiditeitssituatie," stelt de ECB maandag in een verklaring.

Sberbank is een van de Russische banken die is afgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT.