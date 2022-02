Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft zich zondag uitgesproken voor toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Tegen een verslaggever van tv-zender Euronews benadrukte ze dat er op verschillende gebieden nu al nauw wordt samengewerkt door de EU en Oekraïne.

"Op termijn horen zij inderdaad bij ons", zei Von der Leyen over de Oekraïners toen zij naar een mogelijke toetreding van Oekraïne tot de EU werd gevraagd. "Ze horen bij ons en we willen hen er bij."

Op zaterdag drong de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan op een besluit over de kwestie. "Het is een cruciaal moment om de langdurige discussie voor eens en voor altijd af te sluiten en een besluit te nemen over een EU-lidmaatschap van Oekraïne", schreef de president toen in een tweet.