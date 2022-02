Enkele lidstaten van de Europese Unie zijn bereid gevechtsvliegtuigen te leveren aan de Oekraïense luchtmacht, zei hoofd Josep Borrell van het buitenlands beleid van de Europese Unie zondagavond.

Hij maakte niet duidelijk om welke typen gevechtsvliegtuigen het gaat en welke landen de vliegtuigen gaan leveren, maar vermoedelijk gaat het om toestellen van Russische makelij die in een aantal voormalige Warschaupact-staten, zoals Bulgarije, Slowakije en Polen, nog in gebruik zijn.

"De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba zegt dat hij vliegtuigen nodig heeft die de Oekraïners kunnen besturen", zei Borrell in Brussel na een virtuele bijeenkomst van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken over de crisis. "Sommige lidstaten beschikken over die vliegtuigen en we gaan ze leveren samen met andere bewapening die nodig is in een oorlog."

De lidstaten zijn bezorgd dat de crisis veroorzaakt door de Russische invasie van Oekraïne kan overslaan naar onder meer Moldavië, Georgië en de westelijke Balkan, zei Borrell. "We maken ons zorgen over wat er in de regio kan gebeuren. We zijn bang dat Rusland niet stopt in Oekraïne en dat de buurlanden onder Russische invloed komen te staan."

Tevens kondigde Borrell aan dat Polen bereid is om als logistiek centrum te fungeren voor het transport van wapens naar Oekraïne.

Volg de oorlog in Oekraïne Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

EU levert voor 500 miljoen euro aan wapens en munitie

Eerder op de dag maakte de Europese Commissie al bekend dat het voor 450 miljoen euro aan wapens en munitie gaat leveren aan het Oekraïense leger, dat vecht tegen de Russische invasiemacht.

Daarnaast levert de EU voor 50 miljoen euro aan "niet dodelijke" materialen als helmen, scherfvesten en EHBO-trommels aan Oekraïne. De EU coördineert wat het Oekraïense leger precies nodig heeft en welk EU-land dat kan en wil leveren.

Het is niet bekend om welk type of welke typen gevechtsvliegtuigen het gaat.