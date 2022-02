In het asielzoekerscentrum van Ter Apel hebben inmiddels vijftig vluchtelingen uit Oekraïne zich gemeld, bevestigt een woordvoerder van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zondagavond.

Vanuit Oekraïne is een grote stroom vluchtelingen op gang gekomen, vanwege de Russische aanvallen door heel het land.

Van der Burg zei vrijdag al dat het kabinet zich inspant om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. "Nu zijn het er nog tientallen, maar dat zouden er snel honderden kunnen zijn, of een aantal duizend. We zijn daar in ieder geval op voorbereid."



Vluchtelingen uit Oekraïne met een paspoort hoeven zich niet te melden bij een asielzoekerscentrum, maar mogen dat wel. Burgers uit Oekraïne mogen in ieder geval negentig dagen in Nederland blijven, zonder dat zij daarvoor een visum nodig hebben.

Het kabinet overweegt om die periode te verlengen. Mogelijk wordt dat twee jaar, maar dat is nog niet zeker. Volgens Van der Burg hangt dat af van de situatie in Oekraïne.