De oorlog in Oekraïne kreeg zondag een nieuwe wending doordat de Russische president Vladimir Poetin zijn kernwapendivisie opdracht gaf over te gaan op gevechtsmodus. Ondanks de dreiging kwamen Oekraïne en Rusland tot een overeenkomst om maandag te onderhandelen.

Poetin zette de Russische nucleaire strijdkrachten op scherp als ultiem dreigement. Volgens de Russische president was dat een reactie op de economische sancties tegen Rusland van verschillende landen uit onder meer de EU. Ook is hij niet blij met de "agressieve verklaringen" die topfunctionarissen van NAVO-landen zouden afleggen.

Westerse deskundigen achten het nog steeds onwaarschijnlijk dat Poetin daadwerkelijk kernwapens zal inzetten. Tegelijkertijd is de nucleaire dreiging groter dan die in decennia is geweest.

De NAVO noemde de beslissing van Poetin "gevaarlijk" en "onverantwoordelijk". "Wanneer je deze woorden kiest terwijl we allemaal zien wat ze in Oekraïne doen, is duidelijk dat de situatie nog ernstiger is geworden", zei NAVO-topman Jens Stoltenberg.

Een woordvoerder van de Amerikaanse president Joe Biden zei dat Poetin niet-bestaande dreigingen verzint om zijn eigen agressie te rechtvaardigen.

De Europese Unie stelde nog zwaardere sancties in tegen Rusland. Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen kondigde aan dat het EU-luchtruim in het geheel gesloten wordt voor alle Russische vliegtuigen. Eerder sloten afzonderlijke EU-lidstaten als Nederland, België en Duitsland al hun luchtruim al voor Russische toestellen.

De EU stuurt ook wapens en munitie naar Oekraïne. Verder worden Russische media die onder invloed staan van de Russische staat geweerd in Europa. Volgens Von der Leyen zijn er nooit eerder zulke zware maatregelen genomen tegen een land.

Oekraïne en Rusland gaan maandag onderhandelen. Ondanks de voortdurend toenemende dreiging kwamen beide partijen overeen om "zonder voorwaarden" met elkaar te spreken. De onderhandelingen zullen maandagochtend plaatsvinden in de buurt van de grens tussen Oekraïne en Belarus.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky ging akkoord met de onderhandelingen na een telefoongesprek met de Belarussische president Alexander Lukashenko, een bondgenoot van Poetin.

Zelensky liet al weten weinig te verwachten van de onderhandelingen. Hij voegde er echter aan toe dat er als er "ook maar een kans is om de oorlog te beëindigen", hij aan gesprekken deel moet nemen.

In veel landen werd opnieuw op grote schaal geprotesteerd. Demonstranten riepen op tot steun aan Oekraïne en veroordeelden Poetin. Zondag werd er onder meer in Amsterdam en Groningen door duizenden mensen geprotesteerd. In steden in het buitenland vonden eveneens grootschalige protesten plaats.

Ook in Rusland wordt geprotesteerd, maar daar treedt de politie hard op tegen demonstranten. Sinds het begin van de invasie zijn er in Russische steden meer dan 4.500 demonstranten aangehouden, stelt de onafhankelijke mensenrechtenorganisatie OVD-Info.

In het asielzoekerscentrum van Ter Apel hebben inmiddels vijftig vluchtelingen uit Oekraïne zich gemeld. Dat bevestigde een woordvoerder van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel).

"Nu zijn het er nog tientallen, maar dat zouden er snel honderden kunnen zijn, of een aantal duizend. We zijn daar in ieder geval op voorbereid", aldus Van der Burg.

Vluchtelingen uit Oekraïne met een paspoort hoeven zich niet te melden bij een asielzoekerscentrum, maar mogen dat wel. Burgers uit Oekraïne mogen in ieder geval negentig dagen in Nederland blijven, zonder dat zij daarvoor een visum nodig hebben.