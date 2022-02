In veel landen wordt sinds de Russische invasie van Oekraïne op grote schaal geprotesteerd. Demonstranten roepen op tot steun aan Oekraïne en veroordelen de Russische president Vladimir Poetin. Zondag werd er onder meer in Amsterdam en Groningen geprotesteerd. Ook in het buitenland vonden grootschalige protesten plaats.

In Amsterdam werd op grote schaal geprotesteerd tegen de Russische invasie van Oekraïne. In Amsterdam werd op grote schaal geprotesteerd tegen de Russische invasie van Oekraïne. Foto: ANP

Op De Dam kwamen duizenden mensen bijeen. Op De Dam kwamen duizenden mensen bijeen. Foto: ANP

Mensen spraken hun steun uit voor Oekraïne en veroordeelden de Russische president Vladimir Poetin. Mensen spraken hun steun uit voor Oekraïne en veroordeelden de Russische president Vladimir Poetin. Foto: ANP

Ook werd er aandacht gevraagd voor de opvang van Oekraiense vluchtelingen. Ook werd er aandacht gevraagd voor de opvang van Oekraiense vluchtelingen. Foto: ANP

Op de Grote Markt in Groningen verzamelden zich eveneens veel mensen. Op de Grote Markt in Groningen verzamelden zich eveneens veel mensen. Foto: NU.nl/Gert-Jaap Hoekman

Demonstranten schreeuwden leuzen en zwaaiden met spandoeken en Oekraïense vlaggen. Demonstranten schreeuwden leuzen en zwaaiden met spandoeken en Oekraïense vlaggen. Foto: NU.nl/Gert-Jaap Hoekman

Een solidariteitsmars voor Oekraïne in de Duitse hoofdstad Berlijn trok naar schatting 100.000 deelnemers. Een solidariteitsmars voor Oekraïne in de Duitse hoofdstad Berlijn trok naar schatting 100.000 deelnemers. Foto: EPA

Ook in het Australische Melbourne werd een protestmars gehouden. Ook in het Australische Melbourne werd een protestmars gehouden. Foto: EPA

Overal waren veel Oekraïense vlaggen te zien, zoals hier in Napels. Overal waren veel Oekraïense vlaggen te zien, zoals hier in Napels. Foto: EPA