De Russische president Vladimir Poetin heeft de kernwapendivisie van het Russische leger zondag opdracht gegeven over te gaan op gevechtsmodus. Dat melden Russische media en verslaggevers van persbureau AP. Het is een reactie op de oplopende spanningen met het westen over de Russische inval in Oekraïne.

De Russische president is boos over de economische sancties tegen Rusland van verschillende landen uit onder meer de EU. Ook is hij niet blij met de "agressieve verklaringen" die topfunctionarissen van NAVO-landen zouden afleggen.

Westerse deskundigen achten het nog steeds onwaarschijnlijk dat Poetin kernwapens zal inzetten. De dreiging van wederzijdse vernietiging die tijdens de Koude Oorlog bestond tussen de Sovjet-Unie en het Westen is nog steeds van toepassing.

Tegelijkertijd is de nucleaire dreiging groter dan die in decennia is geweest. Militaire analisten waarschuwen dat Poetin het Russische kernwapenarsenaal beschouwt als valide strategisch middel, terwijl dat in de latere jaren van de Sovjet-Unie niet meer zo was.

De Verenigde Staten noemen de actie van Poetin in een eerste reactie een "onacceptabele escalatie". "Dit betekent dat president Poetin deze oorlog verder uit de hand laat lopen op een manier die we niet kunnen accepteren", aldus de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Linda Thomas-Greenfield.

De Europese Unie kondigde donderdag in reactie op de Russische inval in Oekraïne de "zwaarste sancties ooit" aan tegen Rusland. Strategische sectoren zullen geen toegang meer krijgen tot Europese technologie en alle banken worden afgesloten van Europese geldstromen.