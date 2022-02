Duitsland gaat dit jaar 100 miljard euro extra investeren in het leger. Dat maakte bondskanselier Olaf Scholz zondag bekend tijdens een ingelaste vergadering van het Duitse parlement. Scholz wil structureel 2 procent van het binnenlands product aan defensie gaan uitgeven, een grote koerswijziging ten opzichte van de afgelopen jaren.

NAVO-landen horen volgens de overeenkomst minstens 2 procent van hun binnenlands product te besteden aan defensie. Tot grote ergernis van vooral de Amerikanen, die veel invloed hebben binnen de NAVO, halen veel landen binnen de verdragsorganisatie dat al jaren niet. Vooral Duitsland, als grootste Europese economie, kreeg veel kritiek. De Duitsers kwamen vorig jaar bijvoorbeeld tot zo'n 1,5 procent, net als Nederland.

De door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne zorgt er echter voor dat de wereld in een "nieuw tijdperk" is beland, zei Scholz in een toespraak voor het Duitse parlement. "Het is duidelijk dat we significant meer moeten investeren in de veiligheid van ons land, om onze vrijheid en democratie te beschermen", aldus de bondskanselier.

Volgens Scholz moeten westerse bondgenoten besluiten of ze krachtig genoeg zijn om beperkingen op te leggen aan "oorlogszuchtige" mensen, zoals de Russische president Vladimir Poetin. Scholz vermoedt dat Poetin een Russisch Rijk wil creëren.

De bondskanselier zei verder dat Duitsland minder afhankelijk wordt van individuele gasleveranciers. Op dit moment is de Europese Unie grotendeels afhankelijk van Russisch gas.

Scholz zei dat Duitsland nog steeds open staat om te praten, maar waarschuwde dat Moskou dan wel voor "een echte dialoog" open moet staan. "Wij zullen geen gesprekken weigeren met Rusland. Zelfs in deze extreme situatie is het onze diplomatieke taak om de communicatie gaande te houden", zei hij. "Iets anders doen zou onverstandig zijn".