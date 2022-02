Op diverse plekken in Oekraïne, waaronder buitenwijken van Kiev, werd zondag zwaar gevochten met meerdere doden onder de burgerbevolking als gevolg. De hoofdstad Kiev en de tweede stad Charkov blijven uit Russische handen. Oekraïne dient een klacht in tegen Rusland bij het Internationaal Strafhof (ICC) vanwege de inval in het land.

Oekraïne meldt de dood van 4.300 Russische soldaten bij de gevechten. De informatie is niet door een onafhankelijke partij geverifieerd.



Ook zouden bijna 150 tanks en ruim 700 bewapende voertuigen zijn vernietigd. Op onbevestigde beelden van ooggetuigen zou te zien zijn dat een aantal Russische militairen zich overgeven in Charkov, de tweede stad van Oekraïne.

De Russische president Vladimir Poetin heeft in een videoboodschap zijn waardering uitgesproken voor de Russische strijdkrachten. Het is volgens hem niet voor het eerst dat Russische troepen onder de zwaarst mogelijke omstandigheden uiterst effectief te werk gaan. Poetin noemde de invasie "een speciale militaire operatie".

Het instorten van een gebouw in de stad Okhtyrka in het noordoosten van Oekraïne heeft vier personen het leven gekost. Vijftig burgers zouden zijn gered. Details over de toedracht van de instorting ontbreken. Ongeveer veertig reddingswerkers zijn met groot materieel bezig de situatie te stabiliseren.

Ook vier Azerbeizjanen zijn omgekomen in het oorlogsgeweld. De regering van Azerbeidzjnan onderzoekt de toedracht.

Een appartementengebouw van negen verdiepingen in de stad Bucha werd zondagochtend geraakt bij een Russische aanval. Er is nog geen informatie bekend over (burger)slachtoffers.

Meer dan 368.000 Oekraïners zijn hun land ontvlucht vanwege de Russische invasie. Het aantal Oekraïense vluchtelingen in buurlanden stijgt snel. Zaterdagochtend waren het er nog ongeveer 120.000.

De Verenigde Naties (VN) vrezen dat in totaal zo'n vier miljoen Oekraïners naar het buitenland willen vluchten als de situatie niet verbetert.

Het was volgens een VN-woordvoerder zaterdag erg druk bij de grensovergangen in Polen. De wachttijd was in de avond opgelopen tot veertig uur.

Oekraïne dient een klacht in bij het Internationaal Strafhof (ICC) wegens het Russische misbruik van het strafrechtelijke begrip genocide bij het rechtvaardigen van de invasie in het land.

Rusland erkent de jurisdictie van het ICC niet. Het land kan via de Veiligheidsraad een veto uitspreken als de VN zich ermee gaat bemoeien.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft afwijzend gereageerd op een voorstel van Rusland om bij de Russische bondgenoot Belarus te onderhandelen over de inval in Oekraïne. De Oekraïense president zegt op het voorstel te zijn ingegaan als Belarus niet een land was "waar de raketten vandaan komen vliegen" richting Oekraïne.



Zelensky stelt voor om over de Russische inval in Oekraïne te onderhandelen in Warschau (Polen), Bratislava (Slowakije), Boedapest (Hongarije), Istanboel (Turkije) of Bakoe (Azerbeidzjan).

Het Nederlandse kabinet trekt 20 miljoen euro uit voor noodhulp aan Oekraïne. Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) maakt het geld vrij voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Het geld is bestemd voor voedsel, water en medische zorg voor mensen die op de vlucht slaan.

"Nederland gaat naast de Oekraïners staan in deze donkere tijden", laat Schreinemacher weten. "We helpen waar we kunnen."

Steeds meer landen sluiten het eigen luchtruim voor Russische vliegtuigen. Onder de landen zijn Nederland, België en Duitsland.

Roemenië sluit het luchtruim ook voor Russische vliegtuigen. Dat land maakt wel een uitzondering voor vluchten met noodhulp.

Nederland is voorstander van nog strengere sancties tegen Rusland. Het zal daarvoor ook pleiten tijdens een vergadering met EU-buitenlandministers, zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in het programma WNL Op Zondag.



Hoekstra wil kijken of meer Russische takken afgesloten kunnen worden van het internationale betaalsysteem SWIFT en of het Europese luchtruim is te sluiten voor Russische vliegtuigen.