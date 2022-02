Op diverse plekken in Oekraïne werd in de nacht van zaterdag op zondag zwaar gevochten, waaronder de buitenwijken van Kiev. Er zijn sinds de oorlog begon 64 burgerdoden gevallen, meldt de VN. En ondertussen besloten de EU, VS, Groot-Brittanië en Canada om zwaardere sancties op te leggen: bepaalde Russische banken worden verwijderd uit het internationale betaalsysteem SWIFT.

In de nacht van zaterdag op zondag werd op diverse plekken in Oekraïne weer zwaar gevochten, meldden verschillende media. In verschillende steden ging het luchtalarm af. In een verklaring laat het Oekraïense leger weten dat onder meer een Russische aanval vlakbij Charkov is afgeweerd. Ook in de buitenwijken van de hoofdstad Kiev zijn zware gevechten gaande. Russische troepen slaagden er na hevige gevechten in op te rukken in de buurt van Cherson, in het zuiden van het land.

Volgens de Kyiv Independent zouden de Russen een gaspijplijn in de tweede stad van Oekraïne, Charkov, tot ontploffing hebben gebracht. Op Twitter melden diverse inwoners dat er een zware explosie is geweest aan de rand van Kiev. Het zou kunnen gaan om een ontploffing in Vasilkiv, op 30 kilometer van Kiev. De burgemeester bevestigde dat Russische troepen een brandstofdepot hebben gebombardeerd. "Een ecologische ramp", bericht de Kyiv Post. De vlammen zouden van veraf te zien zijn.

Oekraïense media melden dat er nog steeds zwaar gevochten wordt om de vliegbasis bij Vasylkiv. De brandweer kan vanwege de hevige gevechten niet bij het brandstofdepot komen om het vuur te bestrijden.

In meerdere steden zijn door gevechten burgerslachtoffers gevallen, waaronder kinderen. In de hoofdstad Kiev is een zesjarige jongen door meerdere kogels getroffen. Volgens een dokter raakten ook twee tieners en drie volwassen bij het vuurgevecht gewond, meldt CNN. In Charkov werd een negen verdiepingen tellende flat geraakt door Russisch artillerievuur en kwam een vrouw om het leven, aldus Oekraïense hulpdiensten. Ongeveer tachtig mensen konden worden gered.

De Verenigde Naties meldde dat er sinds het begin van de oorlog minstens 64 burgerdoden zijn gevallen. 240 burgers raakten gewond. Het werkelijke aantal ligt volgens de VN waarschijnlijk veel hoger omdat veel slachtoffers nog gemeld moeten worden.

Bepaalde Russische banken zullen uit het internationaal betaalsysteem SWIFT verwijderd worden. Dat hebben de Europese Unie, Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada besloten, liet de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zaterdagavond weten.

De maatregel treft "geselecteerde Russische banken", zegt Von der Leyen. Door de uitsluiting van SWIFT "verliezen ze de toegang tot het mondiale financiële systeem en wordt hun vermogen om wereldwijd te opereren geschaad".

Naast het verwijderen van een aantal Russische banken uit SWIFT, komt de EU ook nog met andere sancties. Zo zullen er meer beperkingen gaan gelden voor de Russische centrale bank en wordt de verkoop van 'gouden paspoorten' aan banden gelegd.

Elon Musk liet op Twitter weten dat hij het satellietnetwerk Starlink voor breedbankinternet van ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft ingeschakeld voor Oekraïne. Dat zei hij nadat de Oekraïense vicepremier Mykhailo Fedorov hem om hulp had gevraagd. Ook stuurt Musk naar eigen zeggen meer ontvangers naar het door Rusland binnengevallen land.

Volgens Oekraïne zijn de internetdiensten op verschillende plaatsen in het land verstoord door de Russische invasie. Met name in het oosten en westen van het land, waar hevig gevochten wordt, zijn er volgens waarnemers problemen met de verbinding.

Bij antioorlogsdemonstraties in Rusland zijn zaterdag 467 mensen opgepakt. Dat meldt de onafhankelijke mensenrechtenorganisatie OVD-Info. De arrestaties vonden plaats in 34 verschillende steden. In de afgelopen drie dagen zijn ruim 3.000 mensen aangehouden, aldus OVD-Info. De Russische autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd niet deel te nemen aan protestacties. Doen ze dat toch dan kunnen ze rekenen op zware sancties. In veel gevallen zijn boetes opgelegd.

Op Change.org verscheen een petitie om de Russische president Vladimir Poetin af te zetten vanwege de "onrechtvaardige" invasie van Oekraïne. In de petitie wordt Poetin beschuldigd van hoogverraad en oorlogsmisdaden. Tienduizenden mensen hebben de petitie inmiddels ondertekend.