Ondanks explosies en raketaanvallen in onder meer Kiev, Odessa, Chernihiv en Charkov leek het zaterdag betrekkelijk rustig qua militaire gevechten in Oekraïne. De Russische troepen zouden echter weer een offensief inzetten, nu ze volgens de Amerikanen en Britten zijn gestuit op meer tegenstand van de Oekraïense strijdkrachten dan verwacht. Inwoners van hoofdstad Kiev moeten de rest van het weekend binnenblijven.

Het Russische offensief in Oekraïne wordt geremd doordat de Oekraïense strijdkrachten meer tegenstand bieden dan gedacht. Dat meldden vertegenwoordigers van de Amerikaanse en Britse ministeries van Defensie.

De Russische strijdkrachten zouden in toenemende mate "gefrustreerd" raken door het verlies aan momentum, vooral in het noorden van Oekraïne. Ook zouden de Russen steeds vaker met logistieke problemen kampen, waardoor ze oorlogsmateriaal moeten achterlaten.

Alle Russische troepen Oekraïne zouden inmiddels het bevel hebben gekregen om weer op te rukken, meldde het Russische persbureau RIA. Het vertraagde offensief was volgens de Russen om Oekraïne de kans te geven om te onderhandelen.

De werkelijke reden is volgens de Amerikanen echter om Russische versterkingen de tijd te geven zich aan te sluiten bij de reeds aanwezige troepen in Oekraïne. Rusland heeft tienduizenden reservisten opgeroepen en naar Oekraïne gestuurd.

Kort na de aankondiging dat het offensief hervat zou worden, bliezen Russische militairen volgens de gouverneur van het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim een belangrijke dam in het zuiden van Oekraïne op.

Kiev scherpte vanwege de raketaanvallen de avondklok in de stad aan, meldde burgemeester Vitaly Klitschko. Inwoners van de stad moeten tot zeker maandag 8.00 uur binnenblijven. Wel werden burgers opgeroepen om terug te vechten door het gooien van molotovcocktails naar Russische soldaten.

Een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelde dat de Russen in de omgeving van Kiev zaterdag geen voortuitgang hadden geboekt. Het grootste gedeelte van de Russische troepen zou zich nog altijd op zo'n 18 kilometer van de Oekraïense hoofdstad bevinden.

Steeds meer landen willen Rusland uitsluiten van het internationale betalingssysteem SWIFT. Italië, dat eerder niet voor een SWIFT-ban van Rusland was, sprak zaterdag openlijk zijn steun uit voor een boycot als ook de rest van de Europese Unie ermee instemt.

Premier Mark Rutte zei vrijdag al dat Nederland voorstander is van het buitensluiten van Rusland. Ook Frankrijk heeft volgens minister van Financiën Bruno Le Maire "geen bedenkingen" om Rusland de toegang tot SWIFT te ontzeggen. Duitsland sluit een Russische ban niet uit, maar uitte eerder wel bedenkingen bij de maatregel.

Enkele landen binnen de EU twijfelen nog aan de sanctie, omdat die ook grote gevolgen heeft voor de rest van de wereld. Om Moskou uit het systeem te weren, is unanimiteit van de 27 EU-landen vereist. De Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie beoordelen momenteel de gevolgen van een dergelijke maatregel. Ook de Verenigde Staten beraden zich nog over steun voor de sanctie.

Vanwege de al ingestelde sancties liet KLM vluchten die op weg zijn naar de Russische steden Moskou en Sint-Petersburg omkeren. Door de sancties mag KLM geen reserveonderdelen meenemen naar Rusland, ook niet voor eigen gebruik. Daardoor kan de luchtvaarmaatschappij niet garanderen dat vluchten naar Rusland veilig terug kunnen keren.

In veel landen protesteerden mensen tegen de Russische inval. In onder meer Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Australië en Japan gingen mensen de straat op. Ook in Nederland vonden betogingen plaats, bij het MH17-monument in Vijfhuizen.

President Zelensky bedankte via Twitter veel landen voor hun getoonde steun voor Oekraïne.

47 Tientallen pro-Oekraïense demonstranten bij MH17-monument

Rutte beloofde Zelensky meer militaire goederen voor Oekraïne. De premier belde opnieuw met Zelensky en verzekerde hem dat Nederland "op korte termijn extra militaire goederen levert ter zelfverdediging tegen de Russische agressie" stuurt.

Het ministerie van Defensie meldde even later dat Nederland vijftig antitankwapens met vierhonderd bijbehorende raketten van Duitse makelij naar Oekraïne stuurt.

Rutte schrijft dat het om een extra leverantie gaat, boven op de tweehonderd luchtdoelraketten die het kabinet eerder beschikbaar stelde aan Oekraïne.