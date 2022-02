Het Russische offensief in Oekraïne wordt geremd doordat de Oekraïense strijdkrachten meer tegenstand bieden dan gedacht. Dat melden vertegenwoordigers van de Amerikaanse en Britse ministeries van Defensie zaterdag.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie liet in een telefoongesprek met journalisten weten dat het Oekraïense verweer "sterker is dan de Russen verwacht hadden". De Russische strijdkrachten zouden in toenemende mate "gefrustreerd" raken door het verlies aan momentum, vooral in het noorden van Oekraïne.

Ook zouden de Russen volgens de Amerikanen steeds vaker met logistieke problemen kampen. "Poetin heeft meer dan de helft van zijn verzamelde troepen nu op Oekraïens grondgebied. Die moet hij gaande houden." Eerder kwamen er al berichten van Russische oorlogsspullen die in bossen en op wegen waren achtergelaten.

Het Britse ministerie deelt de conclusies van de Amerikanen, zo blijkt uit het recentste overzicht van informatie dat gedeeld werd via Twitter. Er wordt wel gewaarschuwd dat het veroveren van Kiev nog altijd het belangrijkste doel is van de Russische troepen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky prees zijn troepen eerder al vanwege de weerstand tegen de Russische invasie. Hij sprak lof uit voor alle Oekraïners "die vechten en hun leven geven om hun land te verdedigen".

Russen in afwachting van versterkingen

Volgens het Russische ministerie van Defensie werd het offensief vrijdag doelbewust tijdelijk gestopt in afwachting van mogelijke onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Meerdere media melden echter dat de troepen wachten op versterkingen, die inmiddels zouden zijn aangekomen.

Alle Russische troepen in het land zouden volgens het Russische persbureau RIA inmiddels het bevel hebben gekregen om weer op te trekken.