In de eerste 48 uur nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, zijn volgens de Verenigde Naties (VN) ongeveer 120.000 personen het land ontvlucht. De VN zegt dat tot vier miljoen mensen proberen de grens naar een ander land over te steken vanwege de oorlog. Een overzicht van de uittocht uit Oekraïne in tien foto's.

Een Oekraïense militair helpt een vrouw en haar kinderen de grens met Roemenië over. Een Oekraïense militair helpt een vrouw en haar kinderen de grens met Roemenië over. Foto: Reuters

Twee kinderen lopen net over de grens met Hongarije mee met een onbekende vrouw. Hun vader mocht de grens niet over omdat alle Oekraïense mannen in de leeftijd van achttien tot zestig jaar beschikbaar moeten blijven om te vechten tegen de Russen. Twee kinderen lopen net over de grens met Hongarije mee met een onbekende vrouw. Hun vader mocht de grens niet over omdat alle Oekraïense mannen in de leeftijd van achttien tot zestig jaar beschikbaar moeten blijven om te vechten tegen de Russen. Foto: Reuters

Kinderen die de grens met Hongarije zijn overgestoken, mogen speelgoed uitzoeken. Kinderen die de grens met Hongarije zijn overgestoken, mogen speelgoed uitzoeken. Foto: Reuters

Een vrouw die net de grens tussen Oekraïne en Hongarije is overgestoken, wordt getroost door omstanders. Een vrouw die net de grens tussen Oekraïne en Hongarije is overgestoken, wordt getroost door omstanders. Foto: Reuters

Vrouwen rusten na hun vlucht uit Oekraïne uit in een als opvangruimte ingerichte sporthal in Polen. Vrouwen rusten na hun vlucht uit Oekraïne uit in een als opvangruimte ingerichte sporthal in Polen. Foto: Getty Images

Poolse militairen en vrijwilligers maken hulppakketten gereed voor vluchtelingen uit Oekraïne. Poolse militairen en vrijwilligers maken hulppakketten gereed voor vluchtelingen uit Oekraïne. Foto: Getty Images

Duizenden vluchtelingen proberen te voet de grens met buurlanden over te steken. Volgens Polen wachtten zaterdagochtend ongeveer vijfduizend mensen - voornamelijk vrouwen en kinderen - tot ze het land in mochten. Duizenden vluchtelingen proberen te voet de grens met buurlanden over te steken. Volgens Polen wachtten zaterdagochtend ongeveer vijfduizend mensen - voornamelijk vrouwen en kinderen - tot ze het land in mochten. Foto: Getty Images

Verschillende Poolse grenssteden hebben opvanglocaties voor vluchtelingen uit buurland Oekraïne ingericht. Verschillende Poolse grenssteden hebben opvanglocaties voor vluchtelingen uit buurland Oekraïne ingericht. Foto: Getty Images

Vrijwilligers smeren in Slowakije brood voor Oekraïense vluchtelingen. Vrijwilligers smeren in Slowakije brood voor Oekraïense vluchtelingen. Foto: Reuters