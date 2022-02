Zeker 120.000 Oekraïners hebben sinds het uitbreken van de oorlog op donderdag hun land verlaten. Daarnaast zijn zo'n 850.000 mensen ontheemd in eigen land, meldt VN-functionaris Kelly Clements zaterdag aan de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Veel mensen vluchten naar buurlanden Polen en Moldavië. Polen liet zaterdag weten dat er 100.000 Oekraïners in het land zijn aangekomen. Zij worden volgens persbureau Reuters opgevangen in sporthallen en op treinstations.

Volgens Clements staan er rijen bij een aantal grensovergangen. Ze zegt tegen CNN dat de ontvangst door de lokale bevolking en autoriteiten bij de grens "geweldig" is. "Maar het is een dynamische situatie. We zijn natuurlijk behoorlijk kapot van wat nog gaat komen."

Ze zegt dat in totaal tot vier miljoen mensen proberen de grens naar andere landen over te steken vanwege de oorlog in Oekraïne.

De Verenigde Staten waarschuwden er eerder voor dat door de Russische invasie een tot vijf miljoen burgers op de vlucht zouden kunnen slaan.