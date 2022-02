Ondanks raketaanvallen op onder meer burgerdoelen zegt Oekraïne de hoofdstad Kiev nog in handen te hebben. De stroom vluchtelingen richting onder meer buurland Polen komt steeds meer op gang.

Sinds donderdag zijn 120.000 Oekraïners het land uit gevlucht, melden de Verenigde Naties (VN). Eerder zei de commissaris voor vluchtelingen van de VN tegen CNN dat tot 4 miljoen mensen proberen het land te verlaten. In Oekraïne wonen ongeveer 44 miljoen mensen.

Polen zegt dat bij de grens ongeveer vijfduizend Oekraïners - vooral vrouwen en kinderen - wachten tot ze het land te voet binnen mogen. Het douanepersoneel heeft moeite om iedereen tijdig binnen te laten. Tussen 7.00 uur en 9.00 uur vanochtend zouden ongeveer negenduizend personen vanuit Oekraïne naar Polen zijn gevlucht voor het oorlogsgeweld.

Sinds ongeveer 2.00 uur vannacht zijn steeds meer explosies in Kiev waargenomen. Oekraïne zegt de hoofdstad nog in handen te hebben.

Door de inslag van een Russische raket in een flatgebouw in Kiev zijn zes mensen gewond geraakt, melden de Oekraïense autoriteiten. Tachtig personen zouden zijn geëvacueerd.

Oekraïne meldt dat sinds het begin van de invasie ongeveer 3.500 Russische militairen zijn gedood en 200 anderen gevangen zijn genomen. Rusland zegt dat het sinds de inval in Oekraïne zo'n 820 militaire doelwitten heeft vernietigd. Geen van deze cijfers is echter door onafhankelijke instanties bevestigd.

De Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk heeft het internationale Rode Kruis gevraagd om de lichamen van in de strijd gesneuvelde Russische militairen terug te vervoeren naar Rusland.

In verschillende steden is dan weer Oekraïne, dan weer Rusland de baas. Een voorbeeld is de stad Melitopol in het zuiden van Oekraïne. Daar werd volgens onbevestigde berichten de Russische vlag gehesen, nadat Oekraïne eerder de stad had heroverd op de Russen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft een aanbod van de Verenigde Staten om uit Kiev te worden geëvacueerd afgeslagen. "Ik heb geen lift nodig, maar munitie", zei hij. Hij ontkent dat het Oekraïense leger zich overgeeft.

Sinds de Russische invasie zijn tot zaterdagochtend ten minste 198 Oekraïners omgekomen, meldt het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden zijn volgens het ministerie ook 3 kinderen.



Bovendien zouden tot zaterdagochtend 1.115 Oekraïners gewond zijn geraakt, onder wie 33 kinderen. Het is niet bekend of het aantal slachtoffers enkel burgerslachtoffers betreft of dat ook militairen in de cijfers zijn opgenomen.

De Oekraïners die niet naar het buitenland zijn gevlucht, schuilen op advies van de autoriteiten zoveel mogelijk onder de grond. Het metronetwerk van de hoofdstad Kiev is sinds zaterdagochtend volledig in gebruik als ondergrondse schuilkelder. Metro's rijden niet meer.

De burgemeester van Kiev heeft aangekondigd dat de avondklok in zijn stad wordt uitgebreid. Inwoners worden nu verzocht om tussen 17.00 uur en 8.00 uur binnen te blijven.

Er is in ieder geval één baby geboren op een metrostation in Kiev. Medisch personeel schuilt in kelders van ziekenhuizen met vroeggeboren baby's.

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft besloten dat ambassadeur Jennes de Mol en zijn team zich per direct naar Jaroslaw aan de Poolse kant van de grens met Oekraïne verplaatsen om van daaruit hun werkzaamheden voort te zetten.

Hoekstra nam het besluit omdat het steeds onveiliger wordt in de West-Oekraïense stad Lviv. Ook andere landen, waaronder Israël, evacueren hun ambassadepersoneel. Onlangs was de ambassade al verhuisd van Kiev naar Lviv.

Nederland ondersteunt Oekraïne in de oorlog tegen Rusland door het land tweehonderd zogeheten Stinger-luchtdoelraketten te leveren. Dat staat in een zaterdag gepubliceerde Kamerbrief.

Een Stinger is een draagbaar verdedigingssysteem, herkenbaar aan de grote buis die de gebruiker op zijn schouder draagt.

Nederland had Oekraïne vorige week vrijdag al verdedigingsmateriaal als munitie, helmen en schermvesten toegezegd. Na de inval van Rusland in de nacht van woensdag op donderdag kwam Oekraïne met nieuwe verzoeken, waar deze levering uit voortkwam, aldus ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie).

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn onder de tientallen andere landen die Oekraïne militaire steun hebben beloofd.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies ten aanzien van Rusland aangescherpt van geel naar oranje. Vanaf zaterdag wordt aangeraden alleen te reizen als dat noodzakelijk is.

Wat betreft de gebieden aan de grens tussen Rusland en Oekraïne blijft het reisadvies rood (niet reizen).