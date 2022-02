Nederland ondersteunt Oekraïne in de oorlog tegen Rusland door het land tweehonderd zogeheten Stinger-luchtdoelraketten te leveren. Dat staat in een zaterdag gepubliceerde Kamerbrief.

Een Stinger is een draagbaar verdedigingssysteem, herkenbaar aan de grote buis die de gebruiker op zijn schouder draagt.

Nederland had Oekraïne vorige week vrijdag al verdedigingsmateriaal als munitie, helmen en schermvesten toegezegd. Na de inval van Rusland in de nacht van woensdag op donderdag kwam Oekraïne met nieuwe verzoeken, waar deze levering uit voortkwam, aldus ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie).

Volg dit onderwerp Volgen Wil jij een paar keer per dag een update ontvangen van de belangrijkste ontwikkelingen?

"Er heeft voor dit verzoek een zorgvuldige, maar gezien de uitzonderlijke omstandigheden verkorte, toetsing aan de wapenexportcriteria plaatsgevonden. De Kamer wordt hier op korte termijn nader over geïnformeerd", schrijven de ministers.

Een deel van de eerder beloofde goederen is al verzonden, de rest wordt zo snel mogelijk verstuurd, maar Nederland kampt volgens Hoekstra en Ollongren "net als andere landen" met "logistieke uitdagingen".

Dit had Nederland al beloofd aan Oekraïne (en een deel is al onderweg): 3.000 gevechtshelmen

2.000 scherfvesten met bijbehorende pantserplaten

Verschillende defensieve wapens, zoals metaaldetectoren en wapenlocatieradars

100 scherpschuttersgeweren met 30.000 stuks bijbehorende munitie

Ambassade verplaatst naar Polen

Hoekstra heeft verder besloten dat ambassadeur Jennes de Mol en zijn team zich per direct verplaatsen naar Jaroslaw, aan de Poolse kant van de grens met Oekraïne, om van daaruit te werken en Nederlanders te helpen Oekraïne te verlaten.

Om veiligheidsredenen verplaatste Nederland de werkzaamheden van de Oekraïense ambassade in hoofdstad Kiev zondag al naar de westelijke stad Lviv, maar dat bleek inmiddels ook te riskant. Als het nodig is en veilig genoeg kan, gaan leden van het team naar de Oekraïense kant van de grens om Nederlanders te ondersteunen.

'Alleen Rusland is verantwoordelijk'

Verder benadrukken Hoekstra en Ollongren in de Kamerbrief: "Voor het kabinet staat als een paal boven water dat Rusland, en Rusland alleen, verantwoordelijk is voor deze invasie en voor de grote humanitaire, economische, politieke en maatschappelijke tol die dit van de Oekraïense bevolking eist."

"Vrijdag is de ambassadeur van de Russische Federatie ontboden om deze boodschap duidelijk over te dragen. Rusland is er daarbij toe opgeroepen om alle militaire activiteiten tegen Oekraïne te staken, zijn troepen terug te trekken en terug te keren naar de onderhandelingstafel."