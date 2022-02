Kazachstan heeft een verzoek om met troepen aan het Russische offensief in Oekraïne deel te nemen geweigerd, en dat terwijl het een van de trouwste bondgenoten van Rusland is. Bovendien heeft de voormalige Sovjetstaat laten weten de separatistische staatjes in Oost-Oekraïne niet te erkennen, meldt NBC News.

Rusland liet maandag weten dat het de zelfverklaarde volksrepublieken Luhansk en Donetsk erkent als onafhankelijke staten.

"We verwelkomen de aankondiging van Kazachstan dat het Luhansk en Donetsk niet zal erkennen", reageerde de nationale veiligheidsraad van de Verenigde Staten in een verklaring. "We verwelkomen ook de weigering van Kazachstan om zijn troepen te sturen en zich bij de oorlog van Poetin in Oekraïne aan te sluiten."

De weigering van Kazachstan is opmerkelijk. Begin dit jaar stuurde het door Rusland geleide militaire bondgenootschap CSTO nog ruim tweeduizend vredestroepen om het Centraal-Aziatische land te helpen bij het neerslaan van protesten.

Hierbij vielen ruim tweehonderd doden. Ongeveer tienduizend mensen werden gearresteerd. De CSTO-troepen werden eind vorig maand teruggetrokken nadat de rust was teruggekeerd.