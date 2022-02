Russische troepen hebben vanuit meerdere richtingen Kiev bereikt en sinds 02.00 uur komen er steeds meer meldingen binnen van inslagen en gevechten. In en rondom Kiev vinden inmiddels zware vuurgevechten en artillerie-inslagen plaats.

De ontwikkelingen in Oekraïne volgen elkaar snel op. Wij zetten daarom de recentste gebeurtenissen meerdere keren per dag voor je op een rij. Abonneer je op de tag 'Oekraïne-update' om een melding te krijgen wanneer we weer zo'n overzicht plaatsen.

Russische troepen proberen met een luchtlandingsoperatie de militaire luchthaven bij Vasylkiv, ten zuiden van de Oekraïense hoofdstad Kiev, te veroveren. Er zijn Oekraïense militairen gewond geraakt en omgekomen bij hevige gevechten. Dit zei burgemeester Natalia Balasynovytsj tegen Oekraïense media. Er zijn veel Russische parachutisten geland. "We hebben slachtoffers. We hebben veel gewonden. Helaas zijn het er tweehonderd." De vliegbasis ligt ongeveer 40 kilometer van het centrum van Kiev.

Al vroeg in de nacht van vrijdag op zaterdag sprak de Oekraïense president Volodimir Zelenski de verwachting uit dat het Russische leger dezelfde nacht Kiev nog zal aanvallen. Hij roept de bevolking op de hoofdstad van Oekraïne resoluut te verdedigen. "Over het lot van het land wordt nu beslist", waren zijn woorden in een videoboodschap. De president gaf vrijdagavond in een eerdere video aan dat hij zelf in Kiev is en daar ook zal blijven.

Rond 02.00 uur werden steeds meer explosies in Kiev waargenomen. In een voorstad van Kiev vonden hevige gevechten plaats. Dat meldde CNN. De gevechten breidden zich gedurende de nacht uit richting de hoofdstad die vanaf meerdere kanten werd aangevallen. Ten oosten van de stad werd onder andere gevochten om een energiecentrale, meldt Persbureau Interfax-Ukraine.

Russische troepen hebben ook een legerbasis in de Oekraïense hoofdstad aangevallen, maar de aanval is afgeslagen, meldt het Oekraïense leger in een bericht op Facebook.

"Militaire criminelen van Rusland vielen een van de militaire eenheden in Kiev aan op Victory Avenue. De aanval is afgeslagen", aldus de strijdkrachten van Oekraïne in een Engelstalig bericht op het socialmediaplatform. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt en het bericht kon niet geverifieerd worden. De genoemde plek ligt net ten westen van het centrum van de hoofdstad en is een van de belangrijkste verkeersaders.

Volgens het Oekraïense leger zijn er "zware gevechten" gaande in de stad Vasylkiv, ten zuiden van Kiev. Rusland zou ook geprobeerd hebben om parachutisten te droppen. Volgens het leger zijn rond middernacht een Russische helikopter en vliegtuigen vernietigd. Hoeveel mensen aan boord waren is onbekend. Het Russische ministerie van Defensie heeft de verliezen tot nu toe niet bevestigd.

Er is een transport met wapens en randapparatuur vanuit Nederland onderweg naar Oekraïne. Dat vertelde minister Kajsa Ollongren vrijdagavond bij het televisieprogramma Jinek. De levering liep vertraging op door de massale invasie van Rusland in Oekraïne. "We hadden een ander logistiek plan, maar door de aanval van de Russen moest dat anders", zei de bewindsvrouw daarover.

Net na middernacht heeft EU- en NAVO-lid Bulgarije het luchtruim gesloten voor Russische vliegtuigen. Dat deed het land uit solidariteit met Oekraïne en vanwege het steeds heviger worden van de gevechten met Russische troepen in dat land.

Vrijdag werd al bekend dat allerlei organisaties en groepen Rusland eruit zetten. Zo heeft de Raad van Europa Rusland geschorst als lid. Het land is definitief niet meer welkom bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ook heeft de European Broadcasting Union (EBU) bekendgemaakt dat Rusland dit jaar niet mag meedoen aan het Eurovisie Songfestival.

Ook social mediaplatforms hebben gesloten Rusland te blokkeren. Zo is er een wereldwijde ban op advertenties van Russische staatsmedia op Facebook.

Meta Platforms heeft Russische staatsmedia een wereldwijde ban opgelegd om advertenties weer te geven of inkomsten te genereren via zijn socialmediaplatform. Dat heeft het moederbedrijf van Facebook bekendgemaakt.



"We blijven ook labels toepassen op additionele Russische staatsmedia", zei Nathaniel Gleicher, hoofd van het veiligheidsbeleid op Twitter. "We zijn al begonnen met de uitrol van deze veranderingen en zullen doorgaan in het weekend." Hij voegde eraan toe: "We verbieden Russische staatsmedia nu om overal ter wereld advertenties weer te geven of inkomsten te genereren op ons platform." Ook Twitter heeft stappen ondernomen tegen Rusland.