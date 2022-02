Dag twee van de Russische invasie in Oekraïne wordt getekend door aanhoudende gevechten bij hoofdstad Kiev en andere steden. Het Oekraïense leger biedt meer weerstand dan verwacht. Tegelijkertijd vindt de Europese Unie overeenstemming over straffen voor Rusland. Oekraïners zelf pakken de wapens op of slaan op de vlucht.

De ontwikkelingen in Oekraïne volgen elkaar snel op. Wij zetten daarom de recentste gebeurtenissen meerdere keren per dag voor je op een rij. Abonneer je op de tag 'Oekraïne-update' om een melding te krijgen wanneer we weer zo'n overzicht plaatsen.

Volg dit onderwerp Volgen Wil jij een paar keer per dag een update ontvangen van de belangrijkste ontwikkelingen?

Vrijdag werd Oekraïne in verschillende steden aangevallen door Russische troepen. In de Oekraïense stad Soemi zijn in de nacht van donderdag op vrijdag al hevige gevechten uitgebroken, meldt The New York Times. Soemi ligt in het noordoosten, op zo'n 50 kilometer van de grens met Rusland. Er woedde brand, er waren explosies en er werden kogels afgevuurd.

Ook aan de rand van de zuidelijker gelegen stad Charkov zou er gevochten zijn. In de tweede grootste stad van Oekraïne wonen 1,5 miljoen mensen. Veel journalisten spreken van zware gevechten en "krachtige explosies".

Oekraïense strijdkrachten zouden vooral in de regio Cherson onder grote druk staan, ten noordwesten van de Krim.

146 Kiev onder vuur: dit lijkt de strategie van de Russen te zijn

De hoofdstad en regio Kiev beleven een stormachtige dag waarbij de Russen meer weerstand ervaren dan verwacht. 's Morgens lag de regio al onder vuur. Twee zware explosies zouden het gevolg zijn van een Russische aanval met ballistische raketten en kruisraketten, aldus een Oekraïense overheidsadviseur.

Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie hebben Russische troepen de regio in de ochtend betreden. De lokale bevolking werd nogmaals verzocht een schuilplaats te zoeken, maar werd ook aangemoedigd om terug te vechten met bijvoorbeeld zelfgemaakte molotovcocktails.

Rond het middaguur had het leger van Oekraïne naar eigen zeggen ten noordoosten van de hoofdstad twintig Russische tanks vernietigd.

Amerikaanse inlichtingendiensten concluderen aan het einde van de middag dat het westen van Oekraïne vooralsnog zonder al teveel kleerscheuren de eerste dag van de invasie is doorgekomen. "Rusland ervaart meer weerstand dan het aanvankelijk had gedacht. De Russen lijken iets van hun momentum te hebben verloren." Daarnaast zijn vrijwel alle communicatiekanalen nog intact, terwijl de Russen voornamelijk raketbeschietingen uitvoeren op militaire bases.

Vrijdagavond neemt de Russische dreiging weer toe. BBC-correspondent Lyse Doucet meldt dat de stad Kiev bestookt wordt met raketten. Vitali Klitschko, de burgemeester van Kiev, laat weten dat de Russische troepen inmiddels "heel dichtbij" zijn. Kiev gaat een "moeilijke nacht tegemoet", zei Klitschko.

38 Oekraïense grenswacht tegen Russisch oorlogsschip: 'Val dood'

Meer dan 50.000 Oekraïners zouden het land in de afgelopen twee dagen zijn ontvlucht, waarvan de meeste naar Polen en Moldavië. De Europese Unie zal alle mensen opvangen die vanwege het oorlogsgeweld Oekraïne verlaten, vertelde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock. "We zullen er alles aan doen om de mensen die nu wegrennen van tanks en bommen, zo snel mogelijk een nieuw huis te geven."

Het Nederlandse kabinet is aan het kijken waar vluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden opgevangen als zij zich in Nederland melden en om huisvesting vragen. Oekraïense reizigers hoeven voorlopig het land niet uit als hun verblijfsperiode van negentig dagen is verlopen, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vrijdag.

32 Boodschap van Zelensky aan Oekraïne: 'Jullie president blijft hier'

De Europese Unie ging definitief akkoord met zware sancties tegen Rusland. Het gaat onder meer persoonlijke sancties tegen de Russische president Vladimir Poetin en zijn buitenlandminister Sergey Lavrov, waardoor ze niet meer bij een deel van hun vermogen kunnen.

Ook zijn steeds meer lidstaten het erover eens dat Rusland in de komende dagen mag worden afgesloten van SWIFT. Dat is een internationaal systeem dat betalingen regelt tussen banken. Het zou een forse financiële sanctie zijn voor Rusland. Het maakt veel miljardentransacties vrijwel onmogelijk tussen Rusland en andere landen, iets wat ook voor Westerse landen nadelig uitpakt. Vooral Cyprus lijkt nog dwars te liggen.

Allerlei organisaties en groepen zetten Rusland eruit. Zo heeft de Raad van Europa Rusland geschorst als lid. Het land is definitief niet meer welkom bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Tot slot heeft de European Broadcasting Union (EBU) bekendgemaakt dat Rusland dit jaar niet mag meedoen aan het Eurovisie Songfestival.