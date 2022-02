De NAVO zet voor het eerst haar flitsmacht in om de lidstaten in de omgeving van Oekraïne te beschermen. Die landen voelen zich namelijk bedreigd door Rusland. Militairen van de snelle reactiemacht, "te land, ter zee en in de lucht", gaan de oostflank van het bondgenootschap versterken, maakte NAVO-chef Jens Stoltenberg vrijdag bekend.

Het gaat dus nadrukkelijk niet om een missie om te vechten in of tegen Oekraïne. Maar door NAVO-troepen in landen in de omgeving te stationeren, haalt de Russische president Poetin het niet in z'n hoofd om ook die landen binnen te vallen, is de gedachte. Tot nu toe zijn er trouwens ook helemaal geen concrete signalen dat hij die plannen heeft.

In welke landen de flitsmacht gestationeerd wordt, is nog niet bekend. De snelle reactiemacht van zo'n 25.000 man bestaat al sinds 2006, maar is nog nooit eerder gebruikt om de alliantie te verdedigen. De troepen kunnen binnen vijf dagen worden ingezet. De NAVO-baas benadrukt dat niet de hele flitsmacht in actie komt, maar delen daarvan.

Klaar om binnen twee dagen te vertrekken

De flitsmacht, die officieel NATO Response Force heet, bestaat uit onder meer een 'speerpunt', een allereerste groep die altijd paraat staat om binnen twee dagen te vertrekken.

NAVO-landen staan hier bij toerbeurt om het jaar voor paraat. Nederland heeft hier dit jaar ook een bataljon voor klaarstaan, zei defensiedeskundige Dirk Zandee van Instituut Clingendael donderdag in gesprek met NU.nl. Of dit bataljon tot de troepen behoort die als eerste vertrekken, is niet bekend. Een bataljon kan, afhankelijk van de situatie, uit vierhonderd tot tweeduizend militairen bestaan.

Premier Rutte liet donderdag al weten dat je de komende tijd zogeheten militaire verplaatsingen in Nederland kunt zien: militairen en voertuigen die onderweg zijn van A naar B dus. Door zich alvast te hergroeperen, konden ze makkelijker vertrekken zodra de NAVO daarom zou vragen.

Sommige NAVO-landen sturen ook op eigen houtje troepen naar Oost-Europa om die landen te beschermen tegen Rusland. Duitsland maakte bijvoorbeeld vrijdag bekend een compagnie (meestal honderdvijftig tot tweehonderd man) naar Slowakije te sturen.

Ook extra wapens naar Oekraïne

De leiders van de NAVO-landen hebben tijdens video-overleg vrijdagmiddag ook toegezegd Oekraïne extra wapens te sturen. Het gaat onder meer om luchtafweer, aldus Stoltenberg. De Noorse secretaris-generaal prees de "moedige" Oekraïners die de Russische invasie proberen af te slaan. Ze brengen het Russische leger echt klappen toe, zegt hij.

