Het overgrote deel van de Russische troepenmacht is vrijdag nog zeker 50 kilometer verwijderd van het centrum van de Oekraïense hoofdstad Kiev. De militairen wilden de noordelijk gelegen stad Chernihiv innemen en van daaruit doorstoten naar Kiev, maar dat plan is mislukt. Het tekent volgens het Westen het verdwijnende momentum aan Russische zijde.

Het Britse ministerie van Defensie meldde vrijdagmiddag dat er problemen aan Russische zijde zijn. Door het kranige verweer vanuit Chernihiv moeten de Russen een nieuwe route uittekenen, waardoor het grootste deel van de troepenmacht nog altijd niet de belegering van Kiev kan ondersteunen.

Eenmaal aangekomen in de Oekraïense hoofdstad zal het verweer niet minder worden. Oekraïne heeft inwoners via nationale televisie uitgelegd hoe zij molotovcocktails (een soort brandbom) kunnen maken om de Russische militairen te frustreren.

Daarnaast kon iedere inwoner die wil vechten tegen de Russen een wapen ophalen en zijn Oekraïense legervoertuigen vrijdag Kiev binnengereden om de stad te verdedigen.

Volg dit onderwerp Volgen Wil jij een paar keer per dag een update ontvangen van de belangrijkste ontwikkelingen?

Amerikaanse inlichtingendiensten concluderen op hun beurt dat, hoewel Rusland met veel luchtaanvallen militaire bases onder vuur neemt, de meeste communicatiekanalen aan Oekraïense zijde vooralsnog overeind blijven. Daardoor blijven Oekraïense bevelhebbers het overzicht behouden, citeert Reuters een hoge Amerikaanse defensiefunctionaris.

De slag om Kiev rond 16.00 uur. Gebruik je de app? Klik dank op de afbeelding om die te vergroten en in te zoomen. De slag om Kiev rond 16.00 uur. Gebruik je de app? Klik dank op de afbeelding om die te vergroten en in te zoomen. Foto: ANP / AFP / Zeit / Bild liveuamap

Poetin wil dat Oekraïens leger de macht grijpt

De Russische president Vladimir Poetin richtte zich vrijdag voor het eerst direct tot de Oekraïense militairen. Hij riep de troepenmacht op bevelen van de regering niet meer op te volgen en wil dat de soldaten zelf de macht grijpen.

Tijdens een bijeenkomst van de Russische veiligheidsraad claimde hij opnieuw dat de Oekraïense regering van president Volodymyr Zelensky zich gedraagt als "terroristen" en "neonazi's", wat extra gevoelig ligt gezien de Joodse achtergrond van Zelensky.

"Ik roep jullie nogmaals op: gebruik jezelf, jullie kinderen, vrouwen en ouderen niet als menselijk schild. Neem het heft in eigen handen en je zal zien dat het heel gemakkelijk is om tot een overeenkomst te komen."

Voorstel tot onderhandelingen tussen Poetin en Zelensky lijkt te zijn gestrand

Het lijkt voorlopig nog niet tot onderhandelingen te komen tussen Poetin en Zelensky. De Oekraïense president had zijn Russische ambtgenoot gevraagd om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten.



Het Kremlin meldde echter in een verklaring dat Zelensky in de Poolse hoofdstad Warschau wilde tafelen, terwijl Poetin Zelensky in Minsk wil ontvangen, de hoofdstad van zijn bondgenoot Belarus.

Tevens wilde Poetin de focus van de gesprekken leggen op het "demilitariseren van Oekraïne". Ook moest het land van Zelensky zich "neutraal" verklaren. Daarop zou het contact tussen beide landen zijn verbroken. Oekraïne heeft nog niet op de beweringen vanuit het Kremlin gereageerd.