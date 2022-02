De Russische invasie in Oekraïne stelt de NAVO voor een van de grootste uitdagingen sinds de oprichting van de alliantie in 1949. Maar wat is de NAVO eigenlijk voor organisatie? En wat is de rol van de NAVO in het Oekraïneconflict?

Wat is de NAVO?

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie - afgekort NAVO - is een politieke en militaire samenwerking tussen dertig landen. Naast Nederland en de Verenigde Staten zijn bijna alle EU-landen lid. Ook Canada en Turkije maken deel uit van de alliantie.

De NAVO is in 1949 opgericht met het doel de aangesloten landen te beschermen tegen de dreiging van de voormalige Sovjet-Unie na de Tweede Wereldoorlog. De organisatie bestond oorspronkelijk uit twaalf landen, waaronder Nederland.

Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 sloten veel voormalige Sovjetlanden zich aan bij de NAVO.

Het belangrijkste onderdeel van het verdrag is artikel 5: daarin staat dat een aanval op een van de NAVO-landen wordt gezien als een aanval op alle lidstaten.

Waarom verdedigt de NAVO Oekraïne niet?

Het antwoord daarop is simpel: omdat Oekraïne geen lid van de NAVO is.

Dat betekent dat Oekraïne er op dit moment alleen voor staat. In theorie kunnen landen los van de NAVO wel besluiten om Oekraïne militair te steunen, maar de kans dat dat gebeurt is zeer klein.

Volgens Peter Wijninga, strategisch analist bij het The Hague Center for Strategic Studies, kijken landen wel uit. "Er is geen enkel verdrag dat ze daartoe verplicht. Ook de buurlanden van Oekraïne niet", zei hij donderdag tegen NU.nl.

Er is slechts één uitzonderlijke situatie waarin NAVO-leden Oekraïne wel militair te hulp zouden kunnen schieten, al is dat scenario op dit moment erg vergezocht. "Als er in Oekraïne écht een enorme humanitaire crisis ontstaat, met etnische zuiveringen en enorme vluchtelingenstromen, dan bestaat de kans dat de NAVO zich op een gegeven moment achter de oren gaat krabben en denkt: hier moeten we iets mee", aldus Wijninga.

Waarom is Oekraïne geen lid van de NAVO?

De Oekraïense regering van president Volodymyr Zelensky had graag gezien dat Oekraïne al lid was van de NAVO.

Op een NAVO-top in 2008 in Boekarest besloten de leden dat Oekraïne een soort lidmaatschapsverzoek mocht indienen, met het idee dat het uiteindelijk lid mocht worden. Oekraïne zou dan eerst aan een aantal NAVO-eisen moeten voldoen. Zo zou het land de wijdverbreide corruptie moeten aanpakken.

Hoewel Oekraïne de laatste jaren veel hervormingen heeft doorgevoerd, is het van een NAVO-lidmaatschap nog niet gekomen. Dat heeft ook nog een andere reden: Rusland. Door de Russische woede die het lidmaatschap van Oekraïne met zich mee zou brengen, waren de andere NAVO-landen te huiverig om die stap te zetten.

Nu Rusland Oekraïne is binnengevallen, is het uitgesloten dat de NAVO Oekraïne alsnog snel lid maakt, al is het maar omdat er op dit moment sprake is een conflict op Oekraïens grondgebied.

Wat is Poetins probleem met de NAVO en Oekraïne?

Oekraïne is een voormalige Sovjetrepubliek die grenst aan zowel Rusland als de EU en waar nog veel etnische Russen wonen. Cultureel en sociaal gezien hebben de landen nauwe banden met elkaar.

Het Kremlin beschouwt Oekraïne als 'achtertuin' van Rusland. De Russische president Vladimir Poetin deed daar onlangs een schepje bovenop door te zeggen dat Oekraïne echt deel uitmaakt van Rusland.

Oekraïne zelf richtte de blik de afgelopen jaren echter steeds meer op het Westen. Sinds 2008 probeert het land dus ook bij de NAVO te horen. Rusland wil de garantie van het Westen dat dit nooit zal gebeuren. De VS en andere landen weigeren die toezegging echter te doen. Ze vinden dat Oekraïne zelf zijn bondgenoten mag kiezen.

De Verenigde Staten hebben extra militairen en materieel gestuurd naar Oost-Europa, zoals deze helikopters in Roemenië. De Verenigde Staten hebben extra militairen en materieel gestuurd naar Oost-Europa, zoals deze helikopters in Roemenië. Foto: EPA

Wat is de rol van de NAVO in het Oekraïneconflict?

Dat de NAVO geen manschappen naar Oekraïne stuurt, betekent niet dat de organisatie niets doet in Oekraïne. Zo hebben meerdere landen materiaal gestuurd.

De NAVO stuurt wel meer militairen en materieel naar haar lidstaten in Oost-Europa. Nederland heeft bijvoorbeeld twee F-35's ingezet voor de bescherming van het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa.

Daarnaast heeft de NAVO op verzoek van Polen, de Baltische staten, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Roemenië een procedure in werking gesteld voor lidstaten die zich bedreigd voelen. Dat artikel 4 uit het oprichtingsverdrag van het bondgenootschap schrijft spoedoverleg voor, waardoor leden bijvoorbeeld inlichtingen kunnen uitwisselen en elkaar steun kunnen toezeggen.

NAVO-chef Jens Stoltenberg wil niet zeggen of NAVO-leden daadwerkelijk gevaar lopen op een Russische aanval.