Het is nog lastig om een concreet beeld te krijgen van wat de Russen zélf vinden van de oorlog. Maar hoewel een deel van de Russen - mede door propaganda - de inval steunt, gaan anderen juist de straat op om hiertegen te protesteren. Soms met arrestatie tot gevolg. Dat Russen zich op deze manier uitspreken tegen de aanval op Oekraïne is opvallend, zeggen experts.

De reactie van de Russische bevolking is nu heel anders dan bij de annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim in 2014, ziet Ellen Rutten, hoogleraar Russische en Slavische studies aan de Universiteit van Amsterdam. "Toen was er veel steun vanuit de Russische bevolking. Nu zie je aan de ene kant dat de Russische propagandamachine zijn werk doet, maar gaat aan de andere kant een deel van de bevolking hier wel tegenin."

Het valt op dat veel Russen nu de straat opgaan om te protesteren tegen de aanval op Oekraïne, zegt Rutten. Een sterke tegenreactie, die ze "atypisch" noemt. "Mensen weten dat ze worden opgepakt, en dat gebeurt ook. Toch gingen groepen mensen in meerdere steden de straat op." Zo werden de afgelopen dagen al zeker 1.798 protesterende Russen aangehouden in 58 steden.

Of de protesten ook de komende dagen doorzetten, is lastig voorspellen, zegt Rutten. "Mensen zijn terecht bang voor arrestatie en volgens een recente poll van het gerenommeerde Levada-centrum steunt toch nog 45 procent van de Russen de acties in het Donetsbekken. Ik zag nog geen onderzoek naar steun voor de eventuele inname van Kiev, die is ongetwijfeld beperkter."

Nicolaas Kraft van Ermel, historicus van Oekraïne, Rusland en Polen aan de Rijksuniversiteit Groningen, zegt in het vragenuur van ons reactieplatform NUjij dat veel mensen "terecht enigszins verbaasd waren over de mate van protest". Hij legt uit: "Ook het feit dat een aantal Russische burgemeesters zich negatief over het Russische optreden heeft uitgesproken en dat er legio bekende Russen zijn die zich negatief uitspreken, laat zien dat een oorlogszuchtige politiek allicht minder steun geniet dan je in eerste instantie zou verwachten."

'Heel veel' Russen vinden het lastig om positie in oorlog te bepalen

Rutten benadrukt dat "heel veel" Russen in de middenmoot zitten en nog niet echt een mening hebben over de oorlog. "Maar ik zie wel dat de allerrecentste invallen het gevoel 'tot hier en niet verder' hebben versterkt bij een deel van de bevolking."

De hoogleraar kan zich voorstellen dat de Russische propagandaboodschap tijdens de inval op de Krim "relatief rationeel was". Veel Russen vonden wat er toen door de Russische overheid werd gezegd geloofwaardig. Nu is dat anders, zegt de Ruslandexpert. "Poetin heeft een aantal vrij waanzinnige toespraken gehouden deze week, waardoor het toch de vraag is in hoeverre iedereen daar nog in mee kan gaan."

Toch spreken de toespraken van de Russische president Poetin ook nu nog een deel van de Russen aan. "Het raakt aan een soort cultuur, een manier van praten die je al jaren ziet op de Russische staatstelevisie. Dat leeft bij een deel van de Russen, en dat is door deze oorlog niet ineens weg."

Ook Kraft van Ermel zegt dat een groot deel van de bevolking "daadwerkelijk gelooft in de alternatieve realiteit die het Kremlin heeft gecreëerd". "Bedenk echter ook dat de binnenlandse repressie in Rusland sinds 2012 enorm is toegenomen. Dus hoeveel mensen durven zich nu echt uit te spreken?"

