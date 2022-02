De ontwikkelingen in het conflict rondom Oekraïne volgen elkaar razendsnel op. De komende tijd brengt de redactie van NU.nl daarom een paar keer per dag een overzicht met daarin de belangrijkste gebeurtenissen. Dit zijn de grootste ontwikkelingen van vrijdagochtend 25 februari.

Uitgelicht: de drie belangrijkste ontwikkelingen van deze ochtend Russische leger rukt op in Kiev

Schoten gehoord bij regeringsgebouwen

EU besluit vanmiddag over ferme sancties

Rusland verzamelt troepen in Belarus voor aanval op Kiev

Rusland rukt in hoog tempo op naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. Het Russische leger verzamelt militairen op het vliegveld Gomel in Belarus voor een grote aanval. Dat zegt de stafchef van het Oekraïense leger.

De troepen van de Russische president Vladimir Poetin trekken vanuit meerdere richtingen op naar Kiev, waar de eerste eenheden al zijn aangekomen. In een poging het Russische leger tegen te houden, hebben de Oekraïense strijdkrachten een belangrijke brug richting de hoofdstad opgeblazen.

De Russische troepen hebben het parlementsdistrict in de stad inmiddels bereikt. Het district is vernoemd naar het Oekraïense parlement (Verkhovna Rada), dat in de wijk zetelt. Een CNN-verslaggever in Kiev meldt meerdere gevechten in het gebied, al is onduidelijk hoeveel militairen erbij betrokken zijn.

Ontvang elke avond een update over het conflict in Oekraïne Volgen Meld je aan voor een dagelijks overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen

Burgemeester Charkov vraagt inwoners naar schuilkelders te gaan

Kiev is niet de enige grote stad die onder vuur ligt. Inwoners van de Oost-Oekraïense stad Charkov moeten zo snel mogelijk naar schuilkelders, ondergrondse metrostations en kelders gaan om te schuilen voor Russische bombardementen. Dat zegt de burgemeester van de stad.



Persbureau Reuters meldt dat er in de stad harde knallen te horen zijn. Vrijdag klinkt in veel Oekraïense steden het luchtalarm vanwege aanvallen met onder meer raketten.

De voorwaarden voor vrijwilligers die zich bij de Oekraïense strijdkrachten willen aanmelden, worden versoepeld. Dat maakt de Oekraïense opperbevelhebber Yuri Galushkin bekend. Volgens hem heeft Oekraïne "op dit moment alle hulp nodig". Er geldt nu geen leeftijdsbeperking meer. Vrijwilligers hebben alleen hun paspoort en een identificatiecode nodig.

33 Beelden tonen ravage na raketinslag in flatgebouw in Kiev

EU besluit vrijdagmiddag over sanctiepakket

De internationale gemeenschap reageert met afschuw op de snelle opmars van de Russen. Het Verenigd Koninkrijk gaat ervan uit dat Rusland heel Oekraïne wil innemen, zegt de Britse minister van Defensie Ben Wallace. Hij voegde eraan toe dat het Russische leger voorlopig faalt in die opzet.

Net als het Verenigd Koninkrijk is Frankrijk ervan overtuigd dat Rusland heel Oekraïne wil bezetten. Daarnaast vrezen de Fransen dat Rusland binnenkort ook Moldavië en Georgië gaat binnenvallen, zegt minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian.



Moldavië en Georgië zijn net als Oekraïne voormalige Sovjetrepublieken. Moldavië ligt ten zuidwesten van Oekraïne en grenst aan Roemenië. Georgië ligt ten zuiden van Rusland, aan de oostkust van de Zwarte Zee. De landen zijn niet lid van de NAVO.

77 Hoekstra: 'We zien een frontale aanval op de vrede in Europa'

UEFA verplaatst Champions League-finale naar Parijs

De Champions League-finale wordt dit seizoen niet in de Gazprom Arena in Sint-Petersburg gespeeld, maar in het Stade de France in Parijs. De UEFA besloot vrijdag tijdens een spoedoverleg dat de Russische stad de eindstrijd, die op 28 mei op het programma staat, niet mag organiseren vanwege de Russische inval in Oekraïne.

De UEFA besloot ook dat er de komende tijd geen internationale wedstrijden gespeeld mogen worden in Rusland of Oekraïne. Dat heeft op korte termijn gevolgen voor Spartak Moskou, dat in maart in actie komt in de achtste finales van de Europa League, en de Russische nationale ploeg.

De Russen zouden op 24 maart in Moskou tegen Polen spelen in de halve finales van de play-offs om een WK-ticket. Het is nog niet duidelijk waar die wedstrijd nu gespeeld zal worden.