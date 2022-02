De Russische president en oud-KGB-agent Vladimir Poetin is niet de doorzichtigste wereldleider. Hij geldt als geheimzinnig en onberekenbaar en zet zijn tegenstanders graag op het verkeerde been. Zijn motieven voor de Russische invasie van Oekraïne worden dan ook druk besproken. Wat weten we daar eigenlijk over?

Waarom heeft Poetin de pik op Oekraïne?

Voordat in de nacht van woensdag op donderdag de eerste schoten vielen, zette de Russische president zijn rechtvaardiging voor de invasie van Oekraïne uiteen in twee toespraken, op maandag en donderdag.

Hij beweerde onder meer dat het grootste deel van Oekraïne historisch Russisch is en aan het begin van de twintigste eeuw werd losgemaakt door de leiders van de Sovjet-Unie. Een fout, aldus de Russische president. Hij beschouwt de Oekraïense nationale identiteit als fictief, nep. Historici zoals Yale-hoogleraar Timothy Snyder maken gehakt van dat argument: de Oekraïense historische identiteit is vergelijkbaar met die van veel andere Europese landen.

Na de Maidanrevolutie in 2014, de volksopstand die de brute pro-Russische president Viktor Yanukovych op de vlucht joeg en door Poetin wordt beschouwd als een gewapende staatsgreep, werd Oekraïne volgens de Russische president een pion van de NAVO (lees: de VS).

Poetin sprak eerst nog met een neutraal gezicht over de NAVO en de VS, maar zijn toon werd merkbaar venijniger toen het over Oekraïne ging. Hij ziet Oekraïne als fundamenteel Russisch. Oekraïners die voor het Westen kiezen zijn voor hem niet alleen pionnen, maar ook verraders.

In 2014 reageerde Rusland door zich de Krim toe te eigenen en pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne (die kunnen worden beschouwd als een verlengstuk van Moskou) te steunen. De instabiliteit die dat meebracht, vormde een garantie dat plannen voor een NAVO-lidmaatschap van Oekraïne de ijskast in gingen. Landen die zijn verwikkeld in een conflict om grondgebied mogen volgens de NAVO-regels geen lid worden.

Ah, de NAVO. Rusland is bang dat die allerlei wapentuig opstelt aan zijn grenzen. Op zich wel logisch, toch?

Poetins grieven tegen de NAVO gaan wel wat verder dan dat. Hij vindt dat het Westen er na de val van de Sovjet-Unie alles aan heeft gedaan om Rusland klein te houden. Sterker nog, in zijn toespraak op 24 februari zei hij dat de VS en zijn bondgenoten hebben "geprobeerd ons af te maken, ons compleet te vernietigen".

De NAVO "steunt nazi's en nationalisten in Oekraïne, die het volk van de Krim zijn keuze om zich bij Rusland te voegen nooit zullen vergeven", zei Poetin. Volgens hem maken Oekraïne en het Westen zich schuldig aan "genocide" op Russischsprekenden in Oost-Oekraïne. Voor die bewering, duidelijk bedoeld om de Russische bevolking warm te maken voor militaire actie tegen Oekraïne (lees: de VS), zijn geen bewijzen.

De huidige crisis is terug te leiden naar 2008, toen de NAVO aankondigde dat Oekraïne en Georgië de eerste stap hadden gezet in het proces om lid te worden. Dat bleek een brug te ver voor Rusland, dat Georgië binnenviel om twee separatistische gebieden te steunen (Abchazië en Zuid-Ossetië).

Vanaf dat moment denderde de relatie tussen Rusland en het Westen bergafwaarts. Grote punten van spanning waren onder meer de oorlog in Syrië (Rusland voorzag de dictator Bashar Al Assad van directe militaire steun tegen de rebellen), Russische pogingen om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden en de vergiftiging van een Russische oud-dubbelspion in het Britse Salisbury.

Rusland was veruit het machtigste land binnen de Sovjet-Unie en maakte daarom de dienst uit. Ook daarvoor was het eeuwenlang dé regionale grootmacht op de oostelijke helft van het Euraziatische continent. Dat maakt het pijnlijk als landen die zoals dat heet tot de Russische invloedsfeer behoorden, kiezen voor een westerse koers en zich van Rusland afwenden.

Daarnaast is het voor Poetin bedreigend dat grote delen van de bevolkingen van Georgië en Oekraïne ervoor kozen om via een volksrevolutie af te rekenen met een autocratische en corrupte elite en de democratisering van hun landen door te zetten. Voor de autocratische en corrupte Poetin is dat een bedreigend beeld.

Wat wil Poetin met Oekraïne na de verovering?

Poetins plannen lijken dit keer een stuk verder te gaan dan die voor Georgië in 2008. Hij heeft duidelijk gemaakt dat het zijn bedoeling is de regering in Kiev te vervangen en de Oekraïense strijdkrachten te neutraliseren, ervoor te zorgen dat die geen enkele bedreiging meer kunnen vormen.

Aanvankelijk was onduidelijk of de Russen genoegen zouden nemen met de bezetting van de oostelijke provincies Donetsk en Luhansk, die al voor ongeveer een derde in handen waren van de pro-Russische separatisten. Inmiddels weten we dat Rusland ook optrekt naar het noordelijk gelegen Kiev. Vrijdagochtend werden de eerste Russische pantservoertuigen waargenomen in een buitenwijk van de hoofdstad.

In zijn toespraak op donderdag gaf de Russische president wellicht een voorproefje van de omvang van zijn plannen. Hij verwees naar Oekraïense inspanningen in de afgelopen jaren om af te rekenen met het communistische verleden. Die betekenen volgens de Russische president ook dat het grondgebied dat het land in zijn lezing van de geschiedenis cadeau kreeg van de Sovjet-Unie terug moet naar Rusland. Op Poetins kaart wordt Oekraïne dan teruggebracht tot een klein geel vlekje, even ten zuiden van Kiev.

"Nu hebben dankbare nakomelingen monumenten voor Lenin vernietigd in Oekraïne. Dat noemen ze 'decommuniseren'", sneerde hij. "Willen jullie decommuniseren? Nou, dat komt ons prima uit. Maar jullie moeten niet halverwege stoppen. Wij zijn klaar om jullie te laten zien wat decommuniseren betekent voor Oekraïne."